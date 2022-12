Hugh Grant fue confirmado como uno de los actores invitados que formarán parte de la serie limitada de HBO "The Palace", protagonizada y producida por Kate Winslet, informaron este martes medios especializados.



Por el momento, no se ha revelado ningún detalle sobre el personaje que encarnará el actor británico en esta serie sobre el desmantelamiento de un régimen autoritario dentro de los muros de un palacio.

Se trata del regreso de Grant a HBO después de dos años del estreno de "The Undoing", la serie más vista de 2020 de la plataforma, cuya actuación le valió una serie de nominaciones, entre ellas a los Emmy.



Además de Winslet y Grant, la serie tendrá en su reparto al actor belga Matthias Schoenaerts y a la inglesa Andrea Riseborough, quienes ya coindieron en "Amsterdam" (2022).



Stephen Frears ("The Queen", 2006) es el productor ejecutivo y director de "The Palace", mientras que Will Tracy es guionista, productor ejecutivo y autor, y Winslet, además de ser la protagonista, es productora ejecutiva.



La participación de Grant supone su reencuentro con Frears, con quien trabajó en la serie de drama y comedia "A Very English Scandal" (2018) y en el filme autobiográfico "Florence Foster Jenkins" (2016).



Recientemente el actor británico tuvo una aparición en la película "Knives Out: Glass Onion", estrenada en noviembre, y se espera su participación en "Unfrosted: The Pop-Tart Story".



En 2023, Grant estrenará "Dungeons & Dragons", un filme en el que dará vida al villano Forge Fletcher y en el que compartirá créditos con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith y Regé-Jean Page.



La carrera de Grant es conocida por sus papeles en películas como "Bridget Jones", junto a Renée Zellweger; "Notting Hill" (1994), con Julia Roberts; "Four Weddings and a Funeral" (1994), que protagonizó con Andie MacDowell, y "Paddington 2" (2017).



