La huelga de actores y guionistas de Hollywood ya ha cobrado 17.000 empleos en la industria del cine el pasado agosto, según las cifras de la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales (BLS).



Este sector es, junto al de transportes y logística (34.000 empleos en el mismo mes) uno de los pocos que pierde trabajadores en el mes pasado, mientras que los demás muestran en su mayor parte cifras positivas.



La BLS no duda en atribuir la pérdida de empleos en la industria del cine y el espectáculo (que agrupa también a la industria musical) "a las actividades huelguísticas", en referencia al inédito paro de actores y guionistas que tiene prácticamente paralizado Hollywood.



Los guionistas se declararon primero en huelga el 2 de mayo, y el 14 de julio se les unieron los actores, y por el momento no hay perspectivas de arreglo con las grandes empresas del espectáculo. El pasado 11 de agosto la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) se acercó al sindicato de guionistas WGA con una nueva propuesta de convenio colectivo, pero esta fue rechazada por el sindicato y el 18 de agosto la alianza rechazó la contraoferta de parte de los guionistas, manteniendo a ambas partes distanciadas.



El SAG-Aftra (sindicato actoral) por su parte no ha vuelto a entablar diálogo con la alianza desde que rompió sus negociaciones en julio, aunque sus representantes han expresado en numerosas ocasiones que están listos para retomarlas.



