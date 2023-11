'How to Have Sex', una película de adolescentes, el desenfreno y la primera vez

Tara está sudando, lleva varias horas bailando y sonríe al sentir una sensación de libertad extrema a sus 16 años. Las luces del club en que se divierte con sus amigas rebotan el rostro de una chica que parece estar sintiendo un cambio radical, pero a la vez trágico. Tara siente un huracán en su afán por crecer y por no quedarse atrás en experiencias.

Eso es lo que tiene que encarar la protagonista del filme How to Have Sex (Cómo tener sexo), una historia que sobrepasa lo básico de su título y que ofrece un drama más intenso que un retrato de sensaciones alrededor de la primera vez de una chica.

​

Dirigida y escrita por la realizadora británica Molly Manning Walker, How to Have Sex, pertenece a ese grupo de poderosas películas que parecen pequeñas y que pelean para mantenerse en las salas de cine (de hecho se encuentra en cartelera en el país).



Otro tema: La impactante muerte de Lady Di se revive en la serie 'The Crown'

Pero tiene el brillo de una joya impactante, a veces incómoda, pero es muy honesta en su afán por abrir una conversación acerca de temas delicados como el inicio de la sexualidad adolescente, el consentimiento, el abuso y esa presión que lleva la protagonista al no tener los estándares de su amigas y la traumática experiencia que le queda al dar el siguiente paso o madurar.



Tara (Mia McKenna), Em (Enva Lewis) y Skye (Lara Peake) quieren tener las mejores y más extremas vacaciones en una isla griega. Beben y configuran una dinámica de coqueteo con dos chicos que se encuentran en el mismo hotel donde ellas están alojadas.

Facebook Twitter Linkedin

la realizadora británica Molly Manning Walker habla de la presión social que viven los adolescentes. Foto: Cineplex y Mubi

Pero Manning Walker no se deja arrastrar por hacer una crítica a la banalidad y hedonismo de la juventud, ni victimiza a la joven que detona el conflicto en el filme.

Prefiere hacer un retrato más humano que vive su protagonista para tratar de encajar, mostrando la compleja contradicción que significa para ella tener que reír mientras ve cómo rompe sus propios límites cuando en el fondo necesita un espacio para poder hablar o expresar el miedo o la confusión.

No hay tantos espacios para hablar del tema sexual con los más jóvenes. FACEBOOK

TWITTER

La música a todo volumen y el alcohol inundando la sangre y la poca sensibilidad de quienes dicen ser sus amigas no ayudan mucho. No es fácil encontrar un equilibrio entre ser una adolescente desinhibida y a la vez muy cerebral para ser capaz de frenar algo que no está bien, que es peligroso o que puede dejar una herida profunda.

“Esas cosas se viven desde tantos ángulos, como con las redes sociales y en verdad queríamos explorar esa presión que tienen los jóvenes por crecer rápido y ser sexualmente activos. En realidad Tara es divertida, quiere vivir, pero tiene esa energía de chica y fue interesante explorar esa transición”, recalca la actriz Mia McKenna, que deslumbra con su trabajo emocional frente a las cámaras. "No hay tantos espacios para hablar del tema sexual con los más jóvenes, muchas veces no hay lecciones disponibles cuando queremos aprender acerca del sexo. No hay conexión de lo que hace una persona y lo que está sintiendo la otra persona involucrada”, comenta.



Otro tema: ¿Qué pasaría si los soldados de 'Star Wars' tuvieran buena puntería?

Facebook Twitter Linkedin

Tres amigas buscan experimentar el desenfreno, pero una de ellas sufre un golpe de realidad muy duro. Foto: Cineplex y Mubi

“Nuestra película no se queda solo en el retrato de Tara como una víctima y el de monstruo para los que la rodean y la llevan a un punto de inflexión en la historia”, recalca la protagonista. Su visión de la experiencia cinematográfica que vivió en How to Have Sex la hizo entender que podía ser capaz de ser un canal de comunicación con la gente.

“Recibimos comentarios increíbles de jóvenes y de personas de otras generaciones que vieron la película, en el sentido que les brindó un espacio para reflexionar acerca de lo que han vivido o creen que tienen que vivir. Deja la sensación que es necesario hablar de la sexualidad, el amor y la madurez y que tener esa posibilidad puede llevar a que no sucedan situaciones complejas o dolorosas que hacen parte de la adolescencia”, finaliza la actriz

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1