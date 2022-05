El domingo 21 de agosto es el estreno de House of the Dragon, precuela de la afamada serie Game of Thrones. Para calentar la espera, la productora estrenó un nuevo adelanto del programa, en el que se ve a la familia Targaryen con el rey Viserys en el trono, acompañado del texto: "La historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres".



La serie, que se transmitirá por HBO Max y HBO, está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones. Cuenta la historia de la Casa Targaryen.

El elenco principal está conformado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.



En el reparto también participan Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.



Game of Thrones, una de las producciones de televisión más premiadas de la historia, significó un antes y un después para las series a lo largo de ocho temporadas emitidas desde 2011 hasta 2019, con su mezcla de universos fantásticos y medievales. También ha sido criticada por sus crudas escenas de violencia y sexo.



Vea el tráiler a continuación: