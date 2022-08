Luego del estreno del primer episodio de la serie House of the Dragon (La casa del dragón en español) el 21 de agosto y tras haber generado mucha expectativa al ser una precuela de Game of Thrones, HBO ha tomado una decisión muy importante para el futuro de la serie.

La historia, los conflictos de poder y las cruciales decisiones para mantener vivo su imperio y los dragones de la dinastía de los Targaryen logró que muchos de los fanáticos de la saga que la inspiró se sintieran aliviados por su regreso. Pero quizá la noticia más importante, es que la serie--ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones-recibió luz verde para el desarrollo de una segunda temporada.



Superadas todas las expectativas

House of the Dragon logró reunir en su primer capítulo en Estados Unidos la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la plataforma.

Viserys es un rey que revela unos matices de bondad en un reino ahogado de intrigas. Foto: HBO Max

Basada en la novela Fuego y sangre" de George R.R. Martin, la serie de 10 capítulos está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

Han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver. FACEBOOK

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, ha destacado cómo el equipo al completo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión "que ya se ha establecido como imprescindible" y ha expresado su entusiasmo por "continuar el relato de la saga épica de la Casa Targaryen en la segunda temporada".



Los dragones impactaron por su presencia en la serie. Foto: HBO Max

"Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de la serie ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver. Muchas gracias a George R.R. Martin; Ryan Condall y a Miguel Sapochnik-creadores de House of the Dragon- por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada", indicó Orsi.​

En la BBC de Londres, que recoge las opiniones de varios críticos de diarios ingleses como 'The Guardian', se reveló que la serie ha sido un "un gran éxito y que podrían llegar a ser tan grande como su predecesora. En contraste con El periódico i'The Telegraph', que ha dicho que se queda 'un poco corta' en su arranque.

Con información de EFE