Hace una semana la princesa Rhaenyra se casaba en unas insólitas y violentas circunstancias, mientras la reina Alicent aprovechaba el dolor de un corazón roto para seguir forjando su poder en el reino de su esposo Viserys. Pero en el episodio que acaba de estrenarse en House of the Dragon (el sexto) tiene un cambio radical.

La heredera del trono de hierro ya no es la pequeña Rhaenyra que luchaba por abrirse paso en un ambiente machista y lleno de intrigas. Cuando había logrado una alianza a través de un matrimonio por conveniencia con su esposo Laenor Velaryon y se esperaba un conflicto y un nuevo escenario para más peligros y mentiras, la nueva narrativa de la serie decidió dar un salto, o más bien un vuelo temporal mostrando a una Rhaenyra Targaryen adulta y dando a luz a su tercer hijo. El papel ya no está en manos de Milly Alcok, sino en Emma D’Arcy, una mujer adulta, con una presencia fuerte en pantalla y que toma el mando del importante papel dentro de la familia de los dragones.



Pero no es la única, su exmejor amiga y esposa de su padre Alicient también ha crecido por obra y gracia del guion, dejando atrás a Emily Carey y recibiendo a Olivia Cooke como la poderosa esposa de un rey en decadencia física: Viserys.



Emma D’Arcy Emma estudió Bellas Artes y teatro en la Universidad de Oxford, se identifica como no binaria y ha aparecido en series y películas británicas como Wanderlust y Truth Seekers. “Está aterrorizada por quedar atrapada en la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre. Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraíde y repelide por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí”, dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter la actriz del 3o años.



Su aparición en el nuevo episodio de la serie de HBO revela ese conflicto a un nivel diferente: el de poder, pero le da nuevos matices a su personaje mostrando una naturaleza llena de contrastes: más poderosa pero a la par más frágil, más intensa, pero de igual forma más cerebral.



Milly Alcock (izquierda) fue la princesa Rhaenyra Targaryen en su juventud. Aparece junto a Emily Carey que hace el papel de Alicent Hightower en los primero cinco episodios de la serie. Foto: Cortesía HBO Max

Los años también han dejado marcas en la vida de Alicent, la reina y madre que ahora está preocupada por la vida y posición de sus hijos cuando Rhaenyra asuma el poder. Ella está moviendo los hilos a su ritmo para proteger a los suyos y, si es el caso, tomar el Trono de Hierro, por encima de otros. Ahora en la piel de Olivia Cooke, se ve a una monarca más decidida (posiblemente más violenta en un futuro), pero de igual forma a un personaje que ha evolucionado y que ha sobrepasado el control de quienes la rodeaban en el pasado.

Olivia Cooke lucha por sus hijos y su libertad. Foto: HBO Max

“Alicent siempre ha tenido que caminar por la cuerda floja durante toda su vida. Solo la injusticia que siente, hasta que suceden cosas y se da cuenta de que nada de eso importa. Ella mira alrededor de su familia, y todos están jodidos. Ella dice: ‘He sido tan perfecta toda mi vida. No he dado un paso en falso, y no importa’. En su evolución es esta crisis existencial completa”, comentó Cooke en una entrevista con EW.

Ella es británica, se dio a conocer en la serie Bates Motel (inspirada en la película Psicosis) y fue la protagonista de Ready Player One de Steven Spielberg. Además de ser la pareja de un baterista de rock que se está quedando sordo en la cinta Sound of Metal.



Pero en House of the Dragon asume el reto de confrontar a Rhaenyra y orquestar las intrigas y hasta asesinatos que sean necesarios para su estabilidad de los suyos. Las dos nuevas reinas de la serie le inyectan una fuerza densa y necesaria a la trama, llevando su convivencia y diferencias a un terreno más oscuro y adulto para ensalzar con más intriga los cuatro episodios que le quedan a la primera temporada.



