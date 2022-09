Son ambiciosos, tienen el poder y los dragones necesarios para vivir un vida tranquil en un imperio aparentemente sólido. Pero la realidad es que su linaje encara conflictos muy profundos, nacidos de malas decisiones políticas, sueños y traumas alrededor del sueño de sentarse en el Trono de Hierro y las sombras de enemigos que podrían estar más cerca de los Targaryen, de lo que ellos creen.

House of the Dragon va aumentando el nivel de las tensiones, pero mientras se descubren los nuevos juegos de intriga y traición de esta precuela de Game of Thrones que emite HBO (domingos, a las 8 p.m.) y HBO Max, lo invitamos a refrescar la memoria con un test de los Targaryen que podrían evidenciar lo que le espera a esta familia que sueña y hasta mataría por el poder.



Puede leer: House of the Dragon': con solo un episodio, ya aseguró su segunda temporada

Facebook Twitter Linkedin

La princesa Rhaenyra irá mostrando su valía dentro del reino. Foto: HBO Max

1. ¿Cuál fue la razón principal de la fama del Rey Jahenerys Targaryen en el universo de House of the Dragón?

A. Se le consideraba autoritario y déspota.

B. Afianzó el poder a través de la cría de los dragones.

C. Su poder se sostuvo durante 60 años, uno de los periodos más largos para un rey.

D. Intentó invadir las minas de la Tierra Media.

2. Existe una teoría acerca de un secreto que guardaba Aegon Targaryen...

Facebook Twitter Linkedin

El rey Viserys debe tomar decisiones que podrían fracturar su delicado imperio de paz. Foto: HBO Max

A. Él sabía la fecha exacta de la decadencia de su linaje.

B. Estaba al tanto de la existencia de los White Walkers.

C. Soñó con la coronación de la princesa Rhaenyra.

D. Conocía una manera de multiplicar el poder de los dragones.



Lo invitamos a leer: 'Los anillos de poder': se estrena la serie más cara de la historia en Amazon

3. ¿Cómo se llama el dragón que acompaña a la princesa Rhaenyra?

A. Epsilon.

B. Frixas.

C. Balerion.

D. Syrax.

4. ¿Por qué Rhaenys no pudo llegar al trono?

A. Porque estaba loca.

B. Porque se encontraba batallando junto a su hermano Daemon.

C. Por culpa del machismo de la época que no le dejó asumir esa responsabilidad

D. Por su despreocupación ante las responsabilidades del poder.

5 ¿Quién es el mejor aliado de Daemon Targaryen, considerado como uno de los antagonistas de la serie?

Facebook Twitter Linkedin

Daemon Targaryen siente que ha sido desterrado de cualquier posibilidad de ser el gran monarca del rino de su familia. Foto: HBO Max

A. Robert Baratheon.

B. Mysaria

C. Otto Hightower.

D. Criston Cole.

6. ¿Cuál es el mayor rasgo de personalidad de Viserys Targaryen?

A. Su capacidad para romper relaciones bilaterales con otros reinos.

B. Su fuerza física.

C. Una imagen de bondad que contrastaba con el ambiente en que se movia.

D. Era adicto al trabajo de gobernar.

7. En House of the Dragon Alicent Hightower se perfila como…

Facebook Twitter Linkedin

Alicent Hightower (izquierda) en una nueva etapa dentro del reino. Foto: HBO Max

A. Una jugadora hábil en las intrigas del poder.

B. La mujer que engaña a Daemon.

C. La joven que odia a su padre Otto.

D. La amante de Rhaenyra Targaryen.

8. ¿Quién es la esposa de Daemon Targaryen?

A. Leslie Nielsen.

B. Mysaria.

C. Rhea Royce.

D. Laena Velaryom.

Facebook Twitter Linkedin

Lord Corlys Velaryon, o Sea Snake, es el Señor de la Casa Velaryon, un linaje tan antiguo como los Targaryen. Foto: Cortesía HBO Max

9. ¿Qué hecho despierta la ira del esposo de Rhaenys Targaryen, Colis Velaryon?

A. La traición de Viserys al no quererse casar con su hija.

B. La carencia del don de domar dragones.

C. La falta de decisión de Viserys para extender su imperio

D. La poca empatía que le tienen en el reino a su esposa.

10. ¿Quién se vislumbra como la primera gran amenaza de los Targaryen en lo que lleva la serie?

A. Daemon Targaryen.

B. Craghas Drahar.

C. Daenery Targaryen.

D. Harrold Westerling.

Respuestas

1.C

2.B

3.D

4.C

5.B

6.C

7.A

8.C

9.A

10.B​

Otros temas de Cultura

El crucero del humor: 50 años de ‘Sábados felices’

Demi Lovato: ‘Hay ira y vulnerabilidad en la música que toco’

Las obras secretas de Ramírez Villamizar, en exposición de la U. de los Andes

CULTURA

@CulturaET