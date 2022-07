Luego del éxito de 'Game of Thrones', HBO lanzó el tráiler oficial de 'House of the Dragon', la precuela de esta historia que ha cautivado a millones de fanáticos alrededor del mundo. ¿Cuándo se estrena?



En el nuevo adelanto de la serie, aparece el rey Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine, teniendo una premonición, y dice: "El sueño... era más claro que un recuerdo. Y oí el sonido de cascos estruendosos, escudos astillados y choques de espadas, y puse a mi heredero en el Trono de Hierro".

"Y todos los dragones rugieron como uno solo", agrega.



De acuerdo con CNN, 'House of the Dragon' está basada en la novela de George R.R. Martin de 2018 llamada 'Fuego y Sangre', y contará los acontecimientos ocurridos 200 años antes de 'Game of Thrones'.



Su historia girará en torno a a la familia Targaryen peleando por el trono de hierro, ya que la ley del hijo primogénito no es respetada, según la revista Vogue. Además, se espera que los dragones tengan su aparición estelar para pelear por la silla que reina en los Siete Reinos.

Bajo el lema de 'Dioses. Reyes. Fuego. Sangre', esta nueva serie promete un nuevo relato de traición, venganza y luchas de poder.



Así las cosas, la primera temporada tendrá 10 episodios y se estrenará el 21 de agosto en HBO Max.

