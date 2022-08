Los dragones vuelan tan alto como las expectativa que despierta House of the Dragon, la ya ambiciosa serie derivada de Game of Thrones, que estrenó su primer episodio el 21 de agosto, una fecha que será recordada como el retorno de un sentimiento épico que espera emociones fuertes y más intrigas en este nuevo juego de HBO.

No es una tarea fácil tomar el trono de una serie que hizo historia, generó polémicas y hasta sinsabores para algunos de sus fervientes seguidores, pero luego de ver el inicio de House of the Dragón la sensación es positiva y, quizá tener a una serie tan imponente como inspiración implica que sea comparada inevitablemente con su antecesor mientras lleva su propia lucha para crear un ambiente más propio y respetuoso con la narrativa que hizo posible este retorno.



Daemon Targaryen (Matt Smith) es un guerrero impredecible y brutal.. Foto: HBO Max

Y este preámbulo para ese contraste House of the Dragon logra llamar positivamente la atención en sus intrigas de poder y en el apartado de la producción en la que, hay que decirlo, es muy potente y más compleja si se compara con el primer episodio de Game of Thrones.



En la nueva narrativa creada por Ryan Condal y Miguel Sapochnik-con la bendición del autor de la saga George R.R. Martin- todo sucede de una manera más directa, intensa y casi que reconocible. Ahora la historia se enfoca en la dinastía de los Targaryen y sus conflictos al interior de un reino que busca afanosamente un heredero, un rey (Viserys) que ha demostrado un extraño carisma de bondad, mientras el futuro de su linaje parece cosechar una batalla por un conocido trono que de manera literal y metáforica va a dejar una herida profunda en quien intente sentarse en él.

House of the Dragon tiene secuencias de acción muy bien coreografiadas. Foto: HBO Max

La hija de Viserys, Rhaenyra, parece tener un destino manifiesto mientras espera el nacimiento de un nuevo heredero; el implacable y violento Daemon (hermano del Rey) lidia entre una ambición más desmedida y su obsesión guerrera que lo lleva a saciarse con la violenta imposición de su poder en pro de la seguridad del reino y algunos vicios y excesos, que no pueden faltar en esta saga.



El sexo y la sangre se compaginan bien en el arranque de la historia de House of the Dragon que aprovecha esos elementos que tanto dieron que hablar en el pasado, para mantener el tono y estilo pero evidencia sus ganas de explorar las consecuencias de una dinastía que comienza a sentir los pasos de la decadencia.

Obviamente también hay dragones, pero la serie prefiere dar unos cuantos trazos de su presencia para magnificar su relato visual.



Es más importante, por ahora revelar las relaciones de un monarca bondadoso con un ámbito político difícil y un panorama gris para los Targaryen, que han podido dormir relativamente tranquilos por su tener a esas armas de destrucción masiva que representan los dragones; una princesa abriéndose paso entre un mundo que no parece estar preparado para sus alcances y un terreno fértil para la traición.

La serie explora los conflictos de la princesa de los Targaryen en un mundo machista. Foto: Cortesía HBO Max

Sin dar muchos detalles, para quienes están apenas por descubrir la crudeza y los dramas de esta serie, hay que decir que House of the Dragon tiene un buen comienzo; se deja ver y ofrece unas actuaciones muy interesantes. Pudo haber arriesgado un poco más en su arranque, pero en realidad hay que darle un poco más de espacio (y episodios) para que revele sus cartas.



Otro tema: El viaje de un hombre a una zona de guerra para llevar cerveza a sus amigos

Es interesante, visceral y deja las puertas abiertas para un desarrollo más intenso. Es cierto que el listón está alto, pero este primer capítulo evidencia que puede dar una gran batalla como serie.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

