Es indudable el éxito que ha tenido 'House of the Dragon', la nueva serie de HBO que se remonta cientos de años antes de los hechos ocurridos en 'Game of Thrones'. Su estreno el pasado 21 de agosto registró un récord de audiencia para HBO, su cadena productora.

Cada semana se estrenará un episodio, hasta el 23 de octubre, cuando la serie llegará a su final. Tal como sucedió con 'Game of Thrones' la producción cuenta con una legión de fanáticos que no perdonan el más mínimo error, tal como ocurrió en el tercer episodio.



El hecho recordó lo ocurrido en la octava temporada de 'Game of Thrones', cuando un vaso de Starbucks apareció durante un banquete en el que aparecían Jon Snow en Winterfall. Aquella vez, la actriz Emilia Clark asumió el error.

'House of the Dragon' irá hasta el 23 de octubre. Foto: HBO Max

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en 'House of the Dragon'? Cientos de memes inundaron las redes cuando Viserys Targaryen, uno de los personajes principales de la serie, apareció con un guante verde en una de sus manosy con todos los dedos completos. Sucede que Viserys padece una terrible enfermedad con la que va perdiendo partes de su cuerpo y se supone que en la trama ya había perdido dos de sus dedos.



Al parecer, uno de los técnicos de 'House of the Dragon' que estaba encargado de los efectos por computador -conocidos como CGI- olvidó quitar los dedos en la edición (para eso el actor usaba ese guante verde).





La lluvia de burlas y memes en las redes no se hizo esperar, además de las comparaciones con lo ocurrido en 'Game of Thrones'.

Not the green screen glove on Viserys’s missing fingers 🤣🤦🏻‍♀️#hotd pic.twitter.com/4CLUw5tDhI — Sarah Capps (@SarahC_821) September 5, 2022

