“Hacer House of the Dragon fue un gran reto. Nosotros queríamos algo diferente y nos preparamos para hacerlo bien”, asegura Ryan Condal en una charla con EL TIEMPO vía zoom.



Él es uno de los creadores de la que puede considerarse como una de las series más esperadas del año, ya que se trata de la precuela de Game of Thrones. Desde otro cuadro de la pantalla sonríe Miguel Sapochnik, su compañero en esta aventura que retoma los conflictos de poder, la violencia y las tensiones familiares 200 años antes de los acontecimientos ocurridos en la trama de Game of Thrones y que cierra un poco su arco de acción a la familia de los Targaryen.



Le puede interesar: Ovnis y horror: la nueva receta de Jordan Peele con Daniel Kaluuya en el cine

“Además tenemos dragones”, asegura Sapochnik, quien viene de dirigir episodios de la serie que sirvió de fuente de inspiración a House of the Dragon. Él conoce el tono, los alcances y hasta un poco las expectativas que tienen los millones de seguidores de la obra del escritor George R.R. Martin, que se convirtió en fenómeno gracias a HBO.

Su ansiedad está en el nivel más alto, pues precisamente este domingo se estrena House of the Dragon en HBO (a las 8 p. m.) y en la plataforma de streaming HBO Max.

Facebook Twitter Linkedin

House of the Dragon promete una estetica visual más impactante. Foto: HBO Max

La nueva trama se ubica de nuevo en Westeros revelando a la poderosa dinastía de cabello casi plateado y que va revelando las profundas grietas que se asoman dentro de su círculo de poder. Ellos tienen a unos coloridos y feroces dragones, como quien ahora presume sus armas de destrucción masiva.

Ellos también marcan el rumbo de un reinado que parece invencible, pero que poco a poco va a sentir el conflicto y el desequilibrio.

Los fanáticos de la épica con el sello de R.R.Martin pueden pensar que tienen claro lo que les espera, pero el foco principal en una sola familia (y sin tantos arcos como lo hizo en su momento en Game of Thrones) podría hacer más intensa y opresiva esta nueva lucha por el poder.

House of the Dragon comienza con el rey Jaehaerys Targaryen, quien sabe que está a punto de morir, convocando al Gran Consejo en Harrenhal donde los jefes de las familias gobernantes votarán para decidir su sucesor.



Pero no será una tarea fácil ya que tiene en la línea de candidatos a sus hijos a sus nietos: su hijo Viserys Taragryen o Rhaenys Targaryen, quien tiene el reclamo más fuerte para asumir el trono, pero el Consejo se queda con el hombre que revela una naturaleza bondadosa en un mundo marcado por la locura.



Da contexto: House Of The Dragon' y 'Lord Of The Rings', joyas de la Comic-Con

Facebook Twitter Linkedin

House of the Dragon Foto: HBO Max

Así como habrán misoginia y patriarcado, algo que tanto Ryan Condal como Miguel Sapochnik aseguran que es una de las vértebras fundamentales de la espina dorsal de la serie, también habrá un elemento de amistad que podría ser un bálsamo dentro de conflicto principal.

En algunas cosas los Targaryen parecemos una familia normal, pero en otras somos muy extraños. Recuerda que a eso hay que sumarles que tenemos dragones. FACEBOOK

TWITTER

“La amistad es fundamental en esta serie”,recalca Olivia Cooke, que interpreta a Alicent Hightower, quien tiene una profunda conexión con la princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y es uno de los personajes con una inteligencia política excepcional. Un contraste con la fuerza y energía que revela la monarca que también se siente apartada del trono.



Ambas podrían marcar las intrigas necesarias para frenar los pasos de Daemon Targaryen (Matt Smith): el hermano menor del Rey Viserys, un guerrero impredecible que también sueña cambiar la montura de un dragón por la imponente silla del rey. Ese juego político y sangriento sigue siendo relevante.

“Somos una familia en guerra y esa es una historia que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. En algunas cosas los Targaryen parecemos una familia normal, pero en otras somos muy extraños. Recuerda que a eso hay que sumarles que tenemos dragones”, recalca Matt Smith alrededor del alma de esta serie.

Facebook Twitter Linkedin

Daemon Targaryen siente el poder gracias al dominio de los dragones. Foto: HBO Max

Más intriga y dolor

Sin dar muchos detalles, House of the Dragon parece un poco más oscura en las relaciones de poder, explora más rápido la tensión y la violencia (si se compara con el primer episodio de Game of Thrones) y quiere arriesgar en términos de producción con un ritmo muy claro para conectar al espectador.



Otro tema: She Hulk: ¿de qué trata y cómo puede ver la nueva serie de Disney Plus?

Facebook Twitter Linkedin

Viserys es un monarca con una naturaleza buena en un mundo de peligrosas intrigas. Foto: HBO Max

“Hay una preocupación que funciona muy bien en el contexto de la serie y que está relacionada con una pregunta que se hace el rey Viserys: ¿Cómo me va recordar la gente? Pero en realidad parece que la gente recuerda más a los tiranos a los reyes malvados y no tanto a la gente buena que esta en esos puestos de poder, suena un poco triste pero es cierto y va a ser muy interesante ver como este rey que escapa un poco a ese modelo lleva ese peso en sus hombros, comenta el actor Paddy Considine, quien se mete en la piel del ese monarca.

“Es extraño, pues parece que no abusa del poder, no le interesa tanto y puede ser percibido como una persona débil, pero esa naturaleza no lo hace una persona débil”, recalca el actor.

Esta es una de las superproducciones de HBO este año, no solo en el fondo, sino en la forma. Se rodó en locaciones de Portugal, España y el Reino Unido. George R.R. Martin pidió una estética más colorida para los dragones (se dice que aparecerán muchos más que en Game of Thrones) y que en cuanto a producción visual el presupuesto estaría entre los 150 y los 200 millones de dólares. Bien lo dijo el propio Paddy Considine: “Nada te prepara para un rodaje como estos, es algo enorme, pero es también grandioso encontrar personajes complejos y muy sólidos. En realidad soy muy afortunado y creo que todo eso es lo que al final uno busca como actor”.



Lea también: ‘Game of Thrones’: así lucen actualmente los actores de la serie

Facebook Twitter Linkedin

Los dragones son más impactantes y poderosos en esta serie. Foto: HBO Max

A su vez Matt Smith reconoce que una de las características que lo atrajo del personaje y de la narrativa como tal, es que “funciona dentro de una naturaleza impredecible y eso la hace más valiosa. Además, es un gran loco dentro de la historia, pero no sigue la línea básica del malvado o antagonista, pues tiene mucho más que ofrecer, al igual que todos los personajes que tiene esta serie”. La serie promete un antes y un después para quienes aman la épica de R.R. Martin llevada a la pantalla. El nuevo juego apenas comienza.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@CulturaET