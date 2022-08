Para la crítica internacional, la nueva serie 'House of the Dragon' se puede considerar como una "digna" sucesora de 'Game of Thrones' (GOT).



Recordemos que esta serie era uno de los estrenos más esperados del año. Su estreno se llevó a cabo el pasado domingo, 21 de agosto, en Colombia se convirtió en el estreno más visto de cualquier serie en la historia de HBO Max en América Latina.

A lo largo de la semana se han comenzado a conocer las primeras críticas. Por ejemplo el reconocido tuitero Steven Weintraub anotó, luego de ver el primer capítulo: "No me gustó la última temporada de #GameofThrones. En absoluto. Pero admito que la premiere de la serie #HouseOfTheDragonHBO está muy bien hecha y definitivamente continuaré viéndola. Después de que terminó el episodio, mostraron una vista previa extendida de la temporada y se ve genial."



(Lea además: 'House of The Dragon' se convierte en el estreno más visto en HBO Max)



Según los analistas del diario La Nación, de Argentina, en un balance general, puede decirse que los críticos se mostraron bastante divididos respecto al estreno, una posición bastante diferente a la de los fanáticos. Es que en efecto, como suele ocurrir en este tipo de “eventos” del streaming, las redes sociales también dieron su veredicto del primer episodio de la precuela de la ya mítica GOT.



Para Brian Lowry, de CNN en Español, "los productores tuvieron claramente en cuenta las primeras críticas a 'Game of Thrones'. Esto incluye la incorporación de personas de color en el reparto de la nueva serie y, como señaló Salon, el empleo de un enfoque más controlado sobre cómo se representa la violencia sexual."



Por su parte, para la BBC de Londres, que recoge las opiniones de varios críticos de diarios ingleses como 'The Guardian', la serie se considera como "un gran éxito", e incluso pronostican que será "tan grande como su predecesora en su apogeo".



"Otros han sido más tibios. El periódico inglés 'The Telegraph' ha dicho que se queda 'un poco corta', mientras que el medio estadounidense 'The Wrap' ha indicado que 'palidece en comparación' con "Juego de Tronos".



(Le puede interesar: House of The Dragon: estrella vive con el dolor de ser un 'futbolista frustrado')



Por ahora, la balanza parece inclinarse hacia un gran aplauso cerrado, pero apenas se ha podido ver el primer capítulo. El tiempo se encargará de dar el veredicto final.