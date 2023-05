El colectivo neerlandés de artistas Kirac deberá mostrar al escritor francés Michel Houellebecq la película en la que el novelista protagoniza escenas sexualmente explícitas, antes de que esta pueda emitirse al público general, dictaminó este martes el tribunal de apelación de Ámsterdam.

El escritor recurrió un fallo que rechazó en primera instancia su intento de frenar la emisión de la película, pero, en apelación, la Corte de Ámsterdam consideró hoy que Kirac “debe mostrarle a Houellebecq la cinta, ya que quiere estrenarla con anticipación, y si el escritor francés tiene objeciones y el cineasta no quiere ajustarla”, puede volver al tribunal.



Kirac hizo una película a partir de grabaciones realizadas con Houellebecq a finales del año pasado y quiere estrenar el filme en unas semanas, también en internet, pero el escritor francés espera frenar la emisión y asegura estar “preocupado” de que la

película dañe su reputación, puesto que sugiere que mantiene relaciones sexuales con una joven estudiante.



Ya se publicó un tráiler, que ha sido eliminado de internet.



Houellebecq ha perdido varias demandas este año, en Países Bajos y en Francia, contra Kirac, con el que firmó un contrato aceptando las condiciones del papel que interpreta en la película, y, según los productores, “sabía muy bien en lo que se estaba metiendo cuando accedió a participar en una producción con escenas de sexo”.

(Tal vez quiera leer: 'Kiko', de 'El Chavo del 8', estará en el Comic Con Colombia)



Pero Houellebecq argumentó que se encontraba “deprimido” cuando decidió formar parte de la película, había bebido "varias copas" antes de firmar el contrato y no era consciente del compromiso que adquirió, pero el juez neerlandés no respaldó su demanda ni sus argumentos para exigir la prohibición de la emisión de esta

película que contiene escenas eróticas suyas.



El juez dio parcialmente la razón a Houellebecq en su preocupación por que este sea retratado de forma reconocible, cuando el acuerdo entre el escritor y el cineasta establece que su rostro y sus genitales nunca se muestren al mismo tiempo, y se jugaría entre la realidad y la ficción, creando la idea de que las escenas de sexo podrían haber sido hechas por un doble, para que el espectador no sepa quién está realmente detrás.



Kirac debe mostrar la película a Houellebecq al menos cuatro semanas antes de su fecha de emisión, y, aunque no necesariamente tiene que implementar sus objeciones, el escritor tiene la oportunidad de iniciar una nueva demanda. Si Kirac ignora el fallo, pagará 25.000 euros.

(Le puede interesar: Festival de Cannes: Las polémicas y un Johnny Depp que eclipsó a Michael Douglas)



Houellebecq, de 66 años, ha cultivado la imagen de "enfant terrible" de la literatura de Francia tanto por el subversivo contenido de sus obras como por sus declaraciones consideradas "islamófobas" y "políticamente incorrectas".



Kirac, abreviatura de Keeping It Real Art Critics, lleva desde 2016 haciendo películas en las que critica el mundo del arte, y a menudo sus proyectos han dado lugar a controversias en Países Bajos.



EFE