‘Ojalá la audiencia pueda ver el lado humano del terrorismo’

Armie Hammer y Dev Patel coinciden en algo: este proyecto fue absolutamente agotador. Los actores, que lideran el elenco de Hotel Mumbai: el atentado, cuentan que luego de cada jornada de rodaje estaban emocionalmente derrumbados.

La película, que acaba de estrenarse en los cines del país, es más que un thriller estupendo en manos del director australiano Anthony Maras: es la memoria trágica del 26 de noviembre de 2008, cuando una ola de atentados terroristas sacudió a la ciudad india de Mumbai (Bombay) dejando 173 personas muertas y a más de 300 heridas.

“Es una historia basada en un hecho real, muy intenso, que dañó y dejó cicatrices, así que hay una sensación de reverencia, de respeto, que tienes que aportar a esto. No estamos haciendo una historia que puedas manipular”, asegura Hammer, recordado por el drama íntimo Llámame por tu nombre y una regular versión de El llanero solitario.



Patel, el inolvidable Jamal de Slumdog Millionaire y nominado al Óscar por Lion: un camino a casa, agrega: “Hubo mucha presión para hacerla correctamente. Cuando hacíamos una escena, constantemente batallábamos contra esos momentos cinematográficos que intentábamos aterrizar en la realidad”.



EL TIEMPO tuvo acceso a unas entrevistas con Hammer y Patel que, respectivamente, interpretan en el filme a David, un turista estadounidense atrapado dentro del hotel Taj junto con su familia, y a Arjun, un joven islámico que trabaja como mesero en el mismo lugar.

Armie Hammer es un turista estadounidense en el filme que dirige Anthony Maras. Foto: Imagem Films

Una historia como esta se filma desde el miedo…

Armie Hammer (AH): Es un proyecto muy intenso y, efectivamente, mucho de lo que aparece en cámara está basado en el miedo, infundido por los terroristas que están disparando indiscriminadamente.



Dev Patel (DP): en la realidad, mucha gente fue asesinada y otros más resultaron muy afectados, y ellos verán la película (…) Creo que lo más importante era mostrar en la pantalla cómo gente del común enfrentó esta enorme adversidad y se convirtieron en héroes, sin duda alguna.



¿Cómo se prepararon para estar lo más cercano posible a esa realidad?

DP: Estuvimos durante uno o dos meses en India, pasamos tiempo en el hotel Taj, con los empleados, charlando. Yo fui a un tugurio zeke (de donde es originario Arjun, su personaje) y conocí a personas que trabajan en los hoteles, traté de aprender a usar el turbante como ellos (que es un símbolo de honra). Cuidamos esos pequeños detalles que harían que la película se sintiera muy real.



AH: Había un sentido muy grande de responsabilidad, especialmente con toda la investigación que hicimos, con las entrevistas que tuvimos con la gente del Taj. Fue una tarea seria, que nadie tomó a la ligera, sino un proceso maravilloso para darle vida a esta historia de la manera más respetuosa que pudimos con todos los detalles correctos.

¿Cambiará en algo la percepción de la gente tras ver esta película?

AH: Ojalá la audiencia pueda ver el lado humano del terrorismo. Hablando como estadounidense, tenemos esa idea fija de los terroristas, como esta especie de enmascarado, loco, dispuesto a matarlos a todos por obtener lo que quiere. Y este no es el caso, muchos de los atacantes vienen de familias que los extrañan, y ellos están ahí porque quizás los engañaron o tal vez los secuestraron.



Te das cuenta de que los chicos que están haciendo esto no tienen un fundamento real, les lavaron el cerebro y es algo que le puede pasar a cualquiera.

Ves el lado humano de todo esto y es la primera vez que observas que ellos tienen su lado sensible, que están asustados también. Y creo que ese mensaje es poderoso porque muchos de esos muchachos no son malos, hacen estas cosas por sus pueblos, están luchando por sus familias; pelean por la misma razón que nosotros lo haríamos.

