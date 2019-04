Cómo, cuándo y dónde se puede ver 'Game of Thrones'

La fiebre por ver HBO ha puesto en una carrera maratónica a los que no se quieren perder el primer episodio de la última temporada de 'Game of Thrones', que se estrenará el 14 de abril a las 8:00 p. m.

Precisamente, algunos de los cableoperadores ya se prepararon para atraer a miles de seguidores de la serie y a neófitos en la trama política de la producción de HBO, que es un paquete 'premium' adicional a los planes básicos de televisión paga.



Directv y Claro tienen hasta el día del estreno de la octava y última temporada la señal libre del paquete de HBO.



Con esto, los usuarios podrán disfrutar del capítulo con el que se inicia el conflicto de los Stark, los Lannister y la reina de los dragones Daenerys Targaryen, quienes se encuentran en pugna por el Trono de Hierro, pero que tienen que unirse para afrontar una amenaza más grande y que podría acabar con sus ambiciones.

Además, la cadena HBO presentará la serie por su plataforma HBO Go (que no estará abierta al público, sino a sus abonados) y en la señal de televisión se verá por la cadena principal de HBO y en simultánea por HBO2 (en español); en HBO Plus (8:15 p. m.); HBO Signature (8:30 p. m.) y en la señal abierta de Cinemax, a las 8:04 p. m.



Cabe recalcar, que la liberación de la señal se da solo para el primer episodio de la octava y última temporada de 'Game of Thrones'.



CULTURA@CulturaET