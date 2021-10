Hollywood vs. Rusia: la nueva ‘guerra fría’ del cine mundial

Todo estaba listo para que Tom Cruise se convirtiera en el primer actor en rodar una película en el espacio exterior. No habría efectos especiales hechos desde un computador o un estudio, todo se filmaría durante la misión SpaceX Crew Dragon, en la Estación Espacial Internacional, de la mano de Cruise, el director Doug Liman (El caso Bourne, Al filo del mañana), el astronauta Michael López-Alegría y con el apoyo de la Nasa.

Cientos de titulares en todo el mundo celebraron la que sería una hazaña espacial y cinematográfica. En una especie de cuentagotas, los medios siguieron cada anuncio al respecto: “Se revela el nombre del actor que viajará al espacio: Tom Cruise”; “Tom Cruise ya tiene pasaje para su viaje a la Estación Espacial Internacional”; “La Nasa rodará una película en el espacio con Tom Cruise”.



Pero el protagonista de Top Gun, el héroe invencible de Misión imposible, no fue el primer actor en el espacio. Los rusos, en una jugada que parece sacada de la Guerra Fría, le dieron una bofetada al ego de uno de los actores más taquilleros de todos los tiempos. El pobre Tom no pudo poner su nombre en letras doradas al lado del de Neil Armstrong o el de Buzz Aldrin. Se le adelantó la preciosa actriz, y ahora cosmonauta, Yuliya Peresild.



(En contexto: ¡La primera actriz en el espacio! ¡Otra vez Rusia le ganó a los EE. UU.!)



Este 5 de octubre de 2021 fue una fecha tan importante para los rusos como el 12 de abril de 1961, cuando pusieron a Yuri Gagarin en el espacio y los Estados Unidos tuvieron que enfocar todos sus esfuerzos en conquistar la Luna primero que los comunistas. Rusia –una vez más– se puso por delante de Estados Unidos en la carrera espacial al poner a la primera actriz en la bóveda celeste.

'Solaris', película rusa de 1972 Foto: Archivo. EL TIEMPO

Yuliya Peresild, de 37 años, el cineasta Klim Shipenko, de 38, y el experimentado cosmonauta Anton Shkaplerov despegaron a bordo de un cohete Soyuz desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán. Yuliya, una figura del cine, también tiene una espectacular carrera en las tablas, gracias a ser una de las estrellas del State Theater of Nations.

“Es un gran placer. Para mí, el espacio es atractivo (...), ilimitado”, dijo Peresild en un video difundido el martes. Su preparación fue breve: el anuncio de que Rusia rodaría una trama de ficción en el espacio se dio al poco tiempo de que se conocieran las intenciones de Cruise. Ella y el director siguieron un entrenamiento acelerado para aprender a soportar la violenta aceleración del despegue y a moverse en la ingravidez.

La carrera espacial



No es la primera vez que Rusia se le adelanta a Estados Unidos en la carrera espacial. Los rusos fueron los primeros en enviar un animal al espacio –la perra Laika orbitó alrededor de la Tierra en noviembre de 1957–. Luego fue el gran Yuri Gagarin, que pasó de las labores del campo a pilotear la nave Vostok 1, con la que completó una órbita de la Tierra en 1961. Los rusos también enviaron por primera vez a una mujer al espacio: Valentina Tereshkova piloteó la Vostok 6 y es, hasta ahora, la única mujer en haber completado una misión en solitario al espacio. En algunos casos, la ventaja ha sido poca; para no ir más lejos, el astronauta estadounidense Alan Shepard llegó al espacio a bordo de la nave espacial Mercury de la Nasa, tres meses después de Gagarin. Y Estados Unidos tiene el honor de haber conquistado la Luna el 20 de julio de 1969, en el Apollo 11.



El equipo ruso que partió ayer tardó 3 horas y 27 minutos para seguir cambiando la historia: fue el tiempo que les tomó llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI). Prácticamente desde que partieron empezaron el rodaje de la futura película, que lleva temporalmente el título 'El desafío' y es producida por Roscosmos, el primer canal de la televisión rusa, junto con el estudio Yellow, Black and White.

Facebook Twitter Linkedin

Laika fue el primer animal en ser enviado al espacio. Foto: Nasa

“Al fin y al cabo, fuimos pioneros en el espacio y es el lugar donde conservamos posiciones muy firmes, pese a que nos están pisando los talones”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



La filmación, según lo previsto, se prolongará durante 12 días y se llevará a cabo principalmente en el segmento ruso de la plataforma orbital, aunque también habrá visitas a la parte estadounidense, según dijo la Nasa. 'El desafío' relata la historia de una médica que debe de salvar a un cosmonauta.



(Siga viendo: Fotos: la tripulación que está en el espacio para grabar una película)



El director se encargará de la cámara, el maquillaje y la iluminación. “No tengo a nadie a quién pedirle consejos, no tengo un camarógrafo a quién preguntarle cómo filmar con la luz de una ventanilla”, comentó en una conferencia de prensa.

Facebook Twitter Linkedin

'2001: odisea en el espacio', un hito de la ciencia ficción del director Stanley Kubrick. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las primeras películas espaciales

En la gran pantalla, ni rusos ni estadounidenses fueron pioneros en viajar al espacio: en 1902, el legendario francés George Méliès embarcó a una expedición de científicos, sin escafandras ni trajes espaciales, en un cohete que estampó en el ojo derecho de la Luna, una imagen en blanco y negro que se convirtió en un ícono de los inicios del cine. Todo eso cuando ni siquiera existía la televisión ni el hombre había pilotado una nave espacial, muchas de las cosas que aparecían en las películas de época venían simple y llanamente del imaginario de los guionistas y directores.



El austríaco Fritz Lang fue el responsable de ‘inventarse’ un conteo regresivo décadas antes de que se usara en un lanzamiento espacial: en la cinta muda La mujer en la Luna (Woman in the Moon, 1929) fantaseaba con la idea de realizar el primer viaje a ese satélite.

Facebook Twitter Linkedin

El soviético Yuri Gagarin fue el primer ser humano en ir al espacio. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los rusos hicieron lo propio con Aelita (1924), otra película silente que fue dirigida por uno de los pioneros del cine soviético, Yákov Protazánov, y que se basa en la novela homónima de Alexéi Tolstói. La historia sobre un viaje a Marte para dirigir un levantamiento popular era un claro guiño ideológico a la situación política del país, que vivía la Revolución Bolchevique.



El rifirrafe cinematográfico entre Rusia y Estados Unidos se agudizó con la Guerra Fría: la batalla se trasladó a la pantalla entre los grandes estudios de Hollywood y los de Rusia para realizar megaproducciones. La proliferación de títulos rusos y estadounidenses en las décadas de los 60 y 70 es enorme.



En 1968, Stanley Kubrick se adelantó a los planes de la Nasa con su cinta 2001: Una odisea del espacio (A Space Odyssey), que narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no solo del pasado, sino también del futuro, y con la que marcó un hito audiovisual por sus revolucionarios efectos especiales y su realismo científico.



(Además: Revelan el primer tráiler de la serie derivada de 'Game of Thrones')

Facebook Twitter Linkedin

'Interestelar', de Christopher Nolan, de 2014. Foto: UIP

Rusia pegó con Solaris, de 1972, basada en la novela homónima del escritor polaco Stanislaw Lem y dirigida y coescrita por Andréi Tarkovski, un genio de la cinematografía soviética, y considerado un hito de la ciencia ficción. Una misión científica que se encarga de investigar el extraño comportamiento de los tripulantes a bordo de la estación espacial Prometheus, situada sobre el lejano planeta Solaris. George Clooney protagonizó un remake de este filme con la dirección de Steven Soderbergh.



La lista sobre periplos espaciales es larga, y el séptimo arte ha sabido explotarlos a través de la ciencia ficción, que ha hecho especial énfasis en lo vasto que es el universo comparado con la pequeñez de la Tierra.



Íconos como las sagas de Star Wars y Alien –que con su primer filme, El octavo pasajero, es considerada una maravilla del género– se suman a la película de Christopher Nolan Interestellar (2014), en la que dos astronautas –Matthew McConaughey y Anne Hathaway– buscan un reemplazo habitable para el planeta Tierra desolado; al angustioso thriller espacial de Alfonso Cuarón, Gravedad (2013), con una astronauta primeriza, interpretada por Sandra Bullock, vagando por el espacio, o a las misiones Apollo, que han tenido distintas películas, entre ellas la gloriosa Apollo 13, con Tom Hanks como protagonista.

Y hay muchas más películas que, de muchas maneras, presentan dramas al infinito y más allá: Moon (2009), de Duncan Jones; First Man (2018), de Damien Chazelle, que presenta la biografía de Neil Armstrong (Ryan Gosling); Ad Astra (2019), de James Gray, con Brad Pitt y Tommy Lee Jones, que elabora una reflexión sobre la paternidad. O The Martian (2015), de Ridley Scott y con Matt Damon como protagonista, que explora las posibilidades de supervivencia en el planeta rojo. El tinte realista de la película la convierte en abrebocas perfecto para la nueva batalla espacial, ¿quién conquistará Marte?, ¿los rusos?, ¿los chinos?, ¿India? ¿Finalmente Estados Unidos plantará su bandera sobre el suelo rojo primero que todos?



Punto aparte merece el docudrama ruso Gagarin: First in Space (Gagarin: pionero del espacio, 2013), que revela las intimidades del primer hombre en viajar al espacio, las implicaciones personales que tuvo al aceptar convertirse en astronauta y la forma como alcanzó la gloria en 1961. La banda sonora es patriotismo en estado puro.



Mientras Tom Cruise supera el guayabo, Yuliya Peresild y su equipo de cosmonautas se preparan para protagonizar no solamente la primera película en el espacio exterior, sino un relato que será un parteaguas en la historia del cine mundial. ¿Cuál será la respuesta de Hollywood?



Cultura con información de Efe y AFP

La conquista del espacio en cinco títulos

Solaris (1972)

El director ruso Andréi Tarkovski filmó este clásico de la ciencia ficción acerca de unos astronautas de una estación espacial que tienen una extraña experiencia emocional.



2001: odisea en el espacio (1968)



Obra cumbre de Stanley Kubrick que analiza, entre la ciencia ficción y la filosofía, el desarrollo de la tecnología, la humanidad y su profunda relación con el cosmos.



Apollo 13 (1995)

La cinta que acuñó la famosa frase “Houston, tenemos un problema” es una aventura que mezcla dosis de angustia y heroísmo durante un accidentado viaje a la Luna.



Gravedad (2013)

Alfonso Cuarón dirigió este drama con suspenso en el que dos astronautas van a reparar un satélite y terminan encarando una peligrosa misión para volver a la Tierra.



Gagarin: pionero en el espacio (2013)

Docudrama ruso sobre la vida del cosmonauta ruso Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio en 1961. Explora sus implicaciones personales.

