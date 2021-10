Flacos románticos, 'sugar daddies'  y otros galanes de Hollywood

De niña me enamoré de un viejo. Fácilmente me llevaba 30 o 40 años. Me parecía un hombre elegante, sofisticado, decidido, heroico y protector. Yo tendría 12 o 13 años. El anciano encantador y seductor podía tener cualquier nombre: Gary Cooper, Cary Grant, Clark Gable, Montgomery Clift, Gregory Peck, Burt Lancaster, Robert Mitchum, Humphrey Bogart… uno o todos podrían haber sido mi abuelo, y en las películas que vi en la adolescencia, por cuenta de la pasión cinéfila de mi papá, eran los protagonistas de los más tórridos romances con jovencitas que me llevarían unos pocos años, ¿estamos hablando de la confección del sugar daddy?

Hollywood, en las décadas de los 30, 40 y 50, adoraba a los hombres ‘maduros’. La testosterona y la masculinidad no estaban en los músculos ni en la inteligencia, sino en los años, las arrugas y en una terrible tendencia a darles cachetadas a las mujeres para calmarlas cuando gritaban demasiado.



Hollywood no era exactamente un dechado de virtudes, y mantenía una serie de excesos colonialistas, homofóbicos y racistas: ¿un galán afro? Jamás. Los afroamericanos, de alguna manera, también eran parte del decorado. “Tócala otra vez, Sam”, le dice Bogart al pianista de su bar en la madrugada. Y un obediente Sam acompaña al héroe en su borrachera sin que le ofrezca ni medio dedo de whisky.

Humphrey Bogart en 'Casablanca' (1942). Foto: Archivo. EL TIEMPO

Los galanes que protagonizaron superproducciones como Casablanca, Lo que el viento se llevó, Intriga internacional, La reina africana, Ben Hur o Los diez mandamientos, fueron moldeados como los salvadores de la historia; como los amos y los machos. Las figuras femeninas, con contadas excepciones, eran un bellísimo e inútil adorno. Y no era un fenómeno exclusivo del live action de Hollywood: esta tendencia permeó la animación de estudios como Disney que proyectó en sus príncipes y princesas la misma dinámica. Es curioso que inconscientemente ese pensamiento haya influido en la mente de mujeres de varias generaciones que durante décadas esperaron (esperamos) el hombre ideal que nos viniera a rescatar, por suerte llegaron Shrek y Frozen y le dieron una patada a sus fábulas infantiles.



Esos machos caballerosos, sin embargo, tenían sus virtudes; los héroes de la época dorada de Hollywood además de bien plantados eran inteligentes, o así lucían gracias a los impresionantes parlamentos que les atribuían a sus personajes los guionistas del momento, desde Faulkner y Hammett hasta Herman J. Mankiewicz, el escritor del Ciudadano Kane. Lanzaban frases agudas, se arreglaban el bigote y usaban sombrero. La conquista era a punta de miradas y cero pecho al aire: era insólito encontrarse a uno de estos tipos sin camisa y, si acaso sucedía en alguna escena, la verdad era poco lo que ofrecían sus cuerpos al ojo. A la postre, mejor vestidos. Su trascendencia en el cine es tal que los galanes de épocas posteriores aún piensan en esa imagen indeleble que dejaron Robert Mitchum, figura indiscutible del cine negro en filmes como La noche del cazador, o Cary Grant –unas décadas después– al lado de la hermosa Audrey Hepburn en Charada.

Clark Gable en 'Lo que el viento se llevó', de 1939. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer

Era evidente la falta de una mano femenina en la conducción de los relatos. La poca o nula cantidad de directoras hizo fiestas machistas en las tramas de varias generaciones, al punto de que personajes poderosos y con todos los elementos para dominar terminan siendo rescatadas por héroes de medio pelo –como sucede en Los pájaros, de Hitchcock: la protagonista es inteligente, liberal, sofisticada, bellísima y millonaria, pero tiene que refugiarse en los brazos de un granjero fortachón con estudios universitarios–.



La situación de preponderancia masculina en el cine de ese tiempo era tan marcada que las actrices debían lucir hermosas y hasta ingenuas…pero jamás ser altas. Con seguridad actrices como Gwendoline Christie (1,91), Nicole Kidman (1,82) o Brooke Shields (1,85) no hubieran tenido chance de compartir plató con ‘chaparritos’ como Humphrey Bogart, que llegaba al metro con 70. Los tiempos, por suerte, dieron un giro y Nicole Kidman nunca perdió su estatus de estrella y fue la esposa de Tom Cruise con 12 largos centímetros de ventaja… sin tacones.

Los galanes se vuelven rebeldes

Sean Connery, el primer James Bond del cine. Foto: EON Productions

Lamentablemente entre los 50 y los 60, incluso en los 70, no cambió nada en las narrativas que favorecían la imagen machista del cine, pero contienen nombres que me cortan la respiración. Marlon Brando y Sean Connery merecen un apartado en este artículo. Y un monumento, por qué no.



Connery fue el primer James Bond en Dr. No (1962), y todavía es considerado por muchos como el mejor Bond de la historia. Eso lo mantuvo bien peinado y vestido; Connery destilaba estilo. En contraste, Brando se perfiló como el sucio, el mal hablado y el ordinario gracias a su Stanley Kowalski, el irresistible marido de Stella en Un tranvía llamado deseo (1951), de Elia Kazan. Pero los dos tienen cosas en común: siguieron carreras irregulares y fueron considerados como íconos de la rebeldía dentro y fuera de la pantalla, al punto de abandonar la actuación por su inconformismo con el sistema –motivo por el Connery se aisló a jugar golf en Nassau, en Las Bahamas, donde se radicó durante sus últimas décadas de vida–, o de ‘atentar’ en contra de su físico, algo que hacía con frecuencia Brando descuidando su imagen –se volvió gordo– y desapareciendo de la vida pública, pues jamás explotó eso de ser un símbolo sexual.



Fueron casi 30 años de machos puros y duros. Los rebeldes se mostraban atléticos, con una imagen desfachatada, pícara y con un halo de chico malo. Tony Curtis en Una Eva y dos Adanes (1959), al lado de la guapísima Marilyn Monroe; Warren Beatty, el sensual y fiel ladrón de Bonnie and Clyde (1967) y reconocido en la industria por su voraz apetito sexual; Robert Redford y Paul Newman, una dupla de la que no se podía escoger al más guapo y que estuvieron juntos en Butch Cassidy and The Sundance Kid (1969); Clint Eastwood, el flaco de cara adusta e inexpresiva, un ojo con estrabismo y la manía de apretar los dientes al decir sus diálogos que venía del spaguetti western y aun así se erigió un sex symbol; o importaciones europeas como Alain Delon (Rocco y sus hermanos) y Marcello Mastroianni (La dolce vita) les robaron suspiros a nuestras abuelas.

Honores aparte merecen Errol Flynn, famoso por enredarse con mujeres y hombres ya comprometidos, algo que terminó llevándolo al hastío, y James Dean, el jovencito de 24 años al que solamente le bastaron seis películas y un terrible accidente automovilístico en un Porsche, en el que murió prematuramente, para convertirse en un mito.



Las décadas de 1950 y 1960 son consideradas como las de mayor creatividad en Hollywood según un estudio desarrollado por el instituto politécnico Rensselaer de Nueva York. Tal vez en géneros y cantidad de relatos, porque en cuanto al orden de las cosas, delante y detrás de las cámaras, entre hombres y mujeres todo siguió igual. Pero bueno, quedó la figura eterna de James Dean como el eterno Rebelde sin causa.

La discriminación de los gays en Hollywood

Rock Hudson y Doris Day, una dupla famosa de varias comedias. Foto: AFP

Antes de decantar mis afectos por Marlon Brando y Sean Connery conté con una interesante asesoría de parte de la línea materna de mi casa. Se hablaba de ‘actores varoniles’ y de ‘actores bonitos’. Los bonitos casi siempre resultaban gays: algunos fueron pioneros de lo que, con el tiempo, se denominaría un ‘metrosexual’. En pocas palabras: un hombre que se cuida, hace ejercicio, tiene las uñas limpias y no necesariamente tiene que pasar la vida frente a un barril de cerveza y una pila de hamburguesas. Rock Hudson, el dueño de una sonrisa y una capacidad para la comedia únicas –inolvidable en Pillow Talk (1959) o Lover Come Back (1961)–, sufrió en carne propia las discriminaciones de la época, su carrera quedó eclipsada cuando se supo que era homosexual y empeoró cuando se convirtió en el primer actor diagnosticado con VIH.



El tema de la sexualidad en el ala masculina de Hollywood siempre ha levantado ampolla, los famosos no pueden ser lo que quieran ser sin generar un cisma: que Cary Grant era gay, que Errol Flynn fue bisexual, que Michael Douglas tuvo que entrar en una clínica de adictos al sexo, que Clint Eastwood también era adicto al sexo y que Warren Beatty tenía diez coitos al día…las historias sórdidas sobre la intimidad de los actores ha llenado miles de páginas de publicaciones amarillistas. Y muchas –o muchos– quisieran ser coprotagonistas.

Hombres con armas grandes y mujeres trofeo

'Conan el Bárbaro', de 1982, con Arnold Schwarzenegger. Foto: Archivo EL TIEMPO

La virilidad en la pantalla grande ha estado ligada a las armas de fuego y, una vez más, las mujeres han sido sus grandes trofeos, pero algunos cineastas llevaron el cliché al extremo entre 1970 y 1990. El surgimiento del héroe atormentado, acorralado y atestado de anabólicos abrió una nueva página en el cine de Hollywood. La posta se la turnaban entre Sylvester Stallone, Jean- Claude Van Damme, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger y sus Rambos, Junglas de cristal (Duro de matar), Retroceder nunca, rendirse jamás, Conan y Terminator. No eran tan jóvenes cuando debutaron, hicieron carrera en los gimnasios y saltaron al cine con un aire belicoso que les dejó jugosas ganancias a los estudios. Sudor, músculos, camisetas sin mangas, olores fuertes y los fetiches sexuales de Nueve semanas y media de Mickey Rourke (que, por cierto, en un exceso de virilidad quedó con la cara destrozada en su faceta de boxeador). En medio de esa era de tipos que parecían con los pectorales inflados, en los años 80 hizo su explosión un actor que, sin ser musculoso, sin tener especialmente rasgos agradables, ni toscos ni muy bonitos, logró convertirse en un galán atemporal hasta ahora: Harrison Ford. Su carrera, hasta finales de los 70, era bastante modesta y todo indicaba que seguiría ganándose la vida como carpintero. Pero de pronto se convirtió en Han Solo y en ‘el protector’ de la Princesa Leia y su hermanito Luke Skywalker. Más tarde se puso el sombrero de Indiana Jones, agitó su látigo y se convirtió en inmortal.



Al Pacino y Robert de Niro hacían lo propio; el primero de la mano de Sidney Lumet en Tarde de perros y Serpico, y de Brian de Palma en Scarface; mientras De Niro se convertía en el nuevo fetiche actoral de Martin Scorsese en Toro Salvaje y Taxi Driver.



El macho se había hecho salvaje. Podían o no ser astutos en sus conversaciones, pero una mirada agresiva y un buen puñetazo eran una carta de presentación más que válida. Como respuesta, surgía una línea de rostros bonitos y modales aplicados que evocaba al clásico y viejo galán de Hollywood, con otros matices: Leonardo Di Caprio, Tom Cruise, Brad Pitt, Keanu Reeves, Pierce Brosnan, Richard Gere, Hugh Grant, George Clooney… al principio sus nombres fueron discretos, en papeles secundarios, pero de a poco se ganaron los protagónicos. Hoy, con más de 50 años de edad, algunos incluso de 60 y 70, siguen sonando en la industria, y ratifican que llegaron para perdurar. O al menos para enredarse en la vida real con mujeres menores y, en algunos casos, notablemente menores.



Los escándalos, en ese sentido, siempre señalan a Di Caprio: sus novias generalmente tienen menos de 25 años. Y él, prácticamente, es un señor de 50 años, tan encantador como Cary Grant. Ni hablar de Johnny Depp que acabó con su carrera después de un mediático juicio con su exmujer Amber Heard –dos décadas menor que él-. Atrás quedó el famoso Eduardo manos de tijera con su imagen de galán 'sucio' y despelucado.

Los galanes del nuevo 'black power'

Will Smith en 'Bad Boys'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Solo hasta bien entrados los años 90 el star system masculino de Hollywood empezó a poner entre sus figuras estelares a actores afros. Aparecían en los repartos, pero pocos, o ninguno, figuraban en los listados de los más sexies de Vanitiy Fair, People o Elle. Hasta que apareció Will Smith. Y cabe aclarar que El príncipe del rap no fue su mejor momento. Cuando se metió en la piel de un detective irreverente en Dos policías rebeldes (Bad Boys, 1995) millones de ojos se posaron sobre todos sus atributos. Con el salto de Smith a la fama, los afros dejaron de ser “extras”: Idris Elba, Michael B. Jordan, John David Washington (hijo de una leyenda: Denzel Washington), o el fallecido Chadwick Boseman, se ubican hoy en cualquiera de esos conteos.



Y no podemos obviar a los feos guapos. Los que sin tener algún atributo físico especial han conquistado a las féminas, como Vincent Cassel, el feo más sexy de Francia y recordado por su papel en Irreversible y El cisne negro –o, para envidia de muchos, por ser el exesposo de la espectacular Mónica Belucci–. O a un tremendo Gary Oldman que, como Drácula, en la desgarradora fábula romántica de Ford Coppola, nos hace soñar a muchas entregándole el cuello. Y si de poco agraciados hablamos entra Adrien Brody, el flaco romántico por excelencia.



Mis compañeras del bachillerato se morían por Tom Cruise: sus gafas y su pinta de piloto en Top Gun hicieron un daño irreparable en los chismógrafos de los salones en los 90 con cursis mensajes de amor para el actor que hoy se mantiene firme en una carrera a la que le queda tela por cortar. Otro que empezó suavecito fue Brad Pitt, aunque por su aparición de galanazo, que enloquece a dos mujeres ‘veteranas’ en Thelma & Louise, paga repetirse la película. Lo propio hizo George Clooney, que fue primero médico de urgencias en televisión, en ER, y después un criticado Batman en la película del fallecido Joel Schumacher de 1997. No importa, a Clooney se le perdona lo que sea.

Langarutos y rufianes

Tom Hardy logró una nominación al Óscar por su papel en la cinta 'El renacido'. Foto: AFP

Las décadas más actuales son complicadas. Daniel Craig puede estar fuera de concurso; su virilidad está fuera de discusión. Su cuerpo atlético –con más de 50 años– y su charm nostálgico lo hacen atemporal.



Me debato entre una pasión ciega por figuras tan disímiles como las de Tom Hardy –una viga con corazón de azúcar, amante de los animales, las causas sociales y vegano- y Tom Hiddleston –un flaco que apenas se sostiene para dar vida a Loki, pero que es poseedor de una voz que derrite el iceberg que hundió al Titanic–.



“Hoy cualquiera es considerado como un galán”, dicen las viejas generaciones. La cosa va desde los músculos y el histrionismo nivel cero de Vin Diesel, pasando por la piel pálida y el rostro de muñeco de vitrina de Robert Pattinson, hasta la escuálida figura y el pelo chuto del talentoso Timothée Chalamet.



Hollywood ha moldeado sus patrones de belleza masculina a las realidades. Sin duda, sigue habiendo machismo y discriminación, pero las mujeres hablan otro idioma ahora en la industria: no es lo mismo tener una versión de Wonder Woman dirigida por una mujer que por un hombre, y el empoderamiento de las actrices pone a heroínas como La capitana Marvel o Black Widow a la par de los machos. Falta trecho por andar en términos de inclusión, porque la Academia de Hollywood, que celebra lo mejor de su industria, apenas ha reconocido a dos mujeres directoras como ganadoras del Óscar en sus 93 ediciones: Kathryn Bigelow, por The Hurt Locker (2010) y Chloé Zhao, este año, por Nomadland.

Timothée Chalamet (1995) tiene más de 12 millones de seguidores en las redes sociales. Foto: Efe

Los galanes de los últimos 20 años transpiran menos fuerte: Ryan Gosling (Drive, La La Lang), Channing Tatum (Step up, Magic Mike), Zac Efron (High School Musical), Jared Leto (El escuadrón suicida), Josh Hartnett (Pearl Harbor), Sam Worthington (Avatar), Taylor Lautner (Crepúsculo), Ashton Kutcher (Jobs, El efecto mariposa), Henry Cavill (Superman), Chris Pine (Wonder Woman), Chris Hemswoth (Thor), Jamie Dornan (50 sombras de Grey) o Noah Centineo (A todos los chicos de los que me enamoré) son los rompecorazones de las nuevas generaciones de fanáticas que ya no esperan a su príncipe azul y menos están dispuestas a soportar que sus congéneres sean cacheteadas en la pantalla por histéricas.



Hollywood ha creado, cosechado y renovado la imagen de sus galanes por décadas. Y con ellos, el machismo nació, creció y no se ha ido. En el caso de los salarios el asunto sigue completamente desbalanceado. Sofía Vergara figura en la lista de Forbes del 2020 como la actriz mejor pagada, con 43 millones de dólares, y Dwayne Johnson, conocido como la Roca, encabeza el mismo conteo con 90 millones de dólares. Y ni siquiera es un buen galán.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

