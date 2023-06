El sindicato SAG-AFTRA, que agrupa a los actores y presentadores de cine, radio y televisión de Hollywood, decidió ir a la huelga si no consigue un nuevo convenio con los estudios antes del 30 de junio,

La decisión fue ratificada por el 98 % de los votos, recoge el medio Los Angeles Times, y se espera que las conversaciones con los estudios comiencen el miércoles. Las reivindicaciones de los actores son similares a las del Sindicato de Guionistas (WGA), que está próximo a cumplir su sexta semana de huelga tras no alcanzar un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para un nuevo convenio colectivo.



Los actores, muchos de los cuales han mostrado su apoyo a los guionistas en su pugna con los grandes estudios, piden también una mejora de los salarios y de sus condiciones laborales, que consideran que no se han ajustado lo suficiente a la inflación y a las disrupciones del "streaming".

Además, existen preocupaciones por el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) y la gestión de derechos de voz e imagen. La última vez que los actores de Hollywood fueron a huelga fue en 2000. La huelga de guionistas ya está dejando sentir sus efectos sobre la industria, y se ha tenido que pausar la producción de series como "Stranger Things", "Cobra Kai" o "The Last of Us". La situación podría complicar aún más el desarrollo de nuevas producciones en Hollywood.



El anuncio complica el panorama para una industria que había logrado un acuerdo parcial con los guionistas de Hollywood.

Cobra Kai ha tenido que frenar el rodaje de su nueva temporada por la huelga de guionistas. Foto: Netflix

La Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos (AMPTP) llegó a un acuerdo provisional con el sindicato que representa a miles de guionistas de

Hollywood, quienes llevan mas de un mes en huelga. La AMTP anunció que había logrado obtener un "acuerdo histórico", que incluye mejorías en temas de sueldo, seguridad laboral, derechos creativos, diversidad y protección para los trabajadores ante retos como el avance de la Inteligencia Artificial.

"Este acuerdo reconoce que el futuro de nuestra industria es global y respeta el papel único y esencial de los directores y sus equipos a medida que avanzamos hacia ese futuro”, dijo Lesli Linka Glatter, presidente de la DGA, en un comunicado. Los actores parecen haber seguido el ejemplo para presionar por un mejor ecosistema laboral.



EFE