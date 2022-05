Siempre que aparece un personaje colombiano en una gran producción de Hollywood se revive una pregunta frecuente: ¿Por qué esos papeles no quedan en manos de actores del país?

No es fácil responder a esa cuestión. Hay muchos factores que inciden en la decisión, desde las audiciones en las que, posiblemente se hayan presentado intérpretes nacionales que estén tratando de abrirse paso en la gran industria cinematográfica y que no tengan aún el poder en pantalla para 'arrastrar' a muchos a los cines.



Son nuevos o apenas están edificando un reconocimiento internacional o, simplemente, los papeles de colombianos que normalmente aparecen en el panorama fílmico estadounidense no les apetece a los que ya tienen una mayor proyección internacional. En algunos casos son personajes malvados, con una moral cuestionable o llenos de estereotipos. No se puede negar que muchas de esas oportunidades están ligadas a personajes de mafiosos.

Uno de los casos más recientes fue el de Agentes 355, una cinta de acción que se puede ver en Amazon Prime Video, en la que tres espías de diferentes agencias de inteligencia asumen una misión suicida para quedarse con el valioso dispositivo. En este filme aparece Penélope Cruz interpretando a Graciela Rivera, una psicóloga que llega de Bogotá y termina atrapada en una intriga cargada de violencia y armas tecnológicas. Lo insólito, es que Cruz es española y no es la malvada de la historia.



Agentes 355 contó con Penélope Cruz y Édgar Ramírez. Foto: Archivo EL TIEMPO

Su compañera de reparto y productora de Agentes 355, Jessica Chastain, explicó cuando se le cuestionó acerca de que una estrella europea se convirtiera bogotana frente a las cámaras, que la decisión fue un asunto relacionado más con el mercadeo que con la nacionalidad. “Cuando tuve la idea de hacer esta película, Penélope fue muy importante para conseguir financiación para el proyecto”, comentó en su momento.

De hecho, no es la primera vez que Cruz se mete en la piel de una colombiana. Ella interpretó a la periodista Virginia Vallejo en Loving Pablo, acompañada de su esposo en la vida real Javier Bardem, que asumió el rol de Pablo Escobar. En este caso el fenómeno se presentó ‘en combo’ y siguió el mismo esquema: el tándem Cruz-Bardem vende.



El actor puertorriqueño Benicio del Toro . Foto: EFE

“Escobar es el Hamlet de los actores hispanos”, sentenció en una entrevista en El País de España el puertorriqueño Benicio del Toro, cuando estrenaba Sicario 2 en la que, ¡Oh sorpresa!, retomaba su papel de Alejandro, un asesino colombiano (al que apodaban Medellín) que colaboraba con las autoridades de EE. UU. en una operación contra el tráfico de drogas en la frontera con México.



Él también se dejó seducir por el personaje del mayor narcotraficante colombiano en Escobar: paraíso perdido, una cinta que ficcionaba el amor de un joven estadounidense con una la sobrina del capo y en la que, muy cerca de Medellín, había playa para surfear.

Aunque también es cierto que muchas veces los productores no se complican la vida en buscar y hacer audiciones, ver nuevos rostros de intérpretes nacionales que ya están haciendo carrera en el exterior; lo que lleva a que terminen decantándose por estrellas que ya están brillando o que están más a la mano. Un caso fue el de Óscar Isaac, quien en el 2014 trabajó en el filme A Most Violent Year, un drama en el que se convertía en Abel Morales, un colombiano que vive en Nueva York y que maneja una empresa de transporte. Se trata de una destrucción del sueño americano con un Isaac, que nació realmente en Guatemala.

Pero quizá una de las selecciones que causó más polémica e indignación fue la de la actriz estadounidense de origen dominicano Zoe Saldaña, que también quiso probar como una implacable sicaria bogotana en la cinta Colombiana (2011), dirigida por Olivier Megaton y producida por Luc Besson. Se llamaba Catleya y quería vengar la muerte de su padre, un mafioso que vivía en una capital colombiana, sospechosamente parecida a México.

Es cierto que la fama y el reconocimiento pesan para ganarse un casting, pero hay casos insólitos como el de Robert Davi, un neoyorquino de pies a cabeza que tuvo la oportunidad de interpretar a Franz Benitez, un narcotraficante en la película de James Bond Licencia para matar, la segunda que protagonizó Timothy Dalton. Por sus características se evidenciaba que Benitez era colombiano; Davi venía del cine de acción y de una carrera signada por el bajo presupuesto o papeles secundarios, quizá la dureza de su rostro fue la encargada de darle la oportunidad de enfrentar al famoso agente 007.

Una mirada fuera Estados Unidos, da cuenta de que ‘el colombiano pirata’ (en el buen sentido) funciona. En España, por ejemplo, llama la atención la experiencia de Carlos Bardem, quien interpretó a un recluso colombiano en Celda 211. Quizás su rango actoral –principalmente marcado por personajes de carácter y tipos duros– le dieron la oportunidad de cambiar por dos horas su origen madrileño.

Pero él repitió como campesino colombiano en la polémica película Operación E, que narraba la vida de Crisanto Gómez, el hombre al que las Farc le entregaron al hijo nacido en cautiverio de Clara Rojas. “Logró hacerme entender cosas desconocidas sobre Colombia y entender un poco más sus realidades”, reconoció el actor en ese momento.

Algo parecido experimentó su compatriota riojano Javier Cámara, que tras una experiencia en la tercera temporada de la serie Narcos, donde se convirtió en Guillermo Pallomari, el contador del jfe del cartel de Cali Miguel Rodríguez; regresó como Héctor Abad Gómez (padre del escritor Héctor Abad Faciolince) en la película El olvido que seremos, logrando a un carismático médico, líder social, profesor universitario y hombre de familia, que fue asesinado el 25 de agosto de 1987 en Medellín.



Javier Cámara en El olvido que seremos. Foto: Cortesía

Cámara, encantó por trabajo en el acento paisa, su ternura paternal y su parecido con el que personaje que inspiraba la historia. Cabe recordar, que fue Abad Faciolince que propuso a Cámara para el papel. Fue un ‘colombiano convertido’ entrañable.

Un giro en la narrativa

Sin embargo, desde hace un par de años ha cambiado un poco el panorama: ahora actores colombianos también hacen papeles de otras nacionalidades en producciones cinematográficas con ejemplos específicos de Natalia Reyes, que interpretó a Dani Ramos, una mexicana que se enfrenta a un robot asesino en Terminator: Destino Oscuro.



Lo mismo pasó con Juan Pablo Raba, que las cintas El protector y Matar o morir: Peppermint, asumiendo el papel de mafioso mexicano; un caso interesante, pues hay cientos de actores de ese país disponibles en Hollywood. Hasta Maluma se convirtió en Bastián, una estrella de la música puertorriqueña que va perdiendo el amor de Jennifer López en la comedia romántica Marry Me.

En la película El protector con Juan Pablo Raba compartió con Liam Neeson. Foto: Cine Colombia

Eso que refuerza la idea de que no ha siempre la nacionalidad es el elemento más importante que se tiene en cuenta cuando se elige a un actor.



Pero hay un contraste con experiencias como la de la película animada y ganadora del Óscar este año, Encanto, que sí tuvo a María Cecilia Botero, Carolina Gaitán y a Mauro Castillo prestando sus voces y actuando en la versión en inglés del filme de Disney que se inspiró en la cultura colombiana.

La película 'Encanto' mostró características del país. Foto: istock

Sofía Vergara, la latina más famosa de Hollywood, quien catapultó su éxito en la serie Modern Family como Gloria Pritchett Delgado, una divertida e irreverente colombiana que le puso otro sabor a las vivencias de una familia estadounidense, reaparecerá en un plano más serio al producir y protagonizar la miniserie Griselda para Netflix.

Sofía Vergara en el papel de Griselda. Foto: Netflix

Retrata la vida de Griselda Blanco, quien fue la reina del tráfico de drogas ilegales entre Colombia y Estados Unidos en los 70, y que ha llamado mucho la atención porque significa un cambio de tono en el trabajo de Vergara que le podría dar un tiro de gracia a una miniserie inspirada en el mismo personaje que contó con la actuación de la británica Catherine-Zeta Jones (Cocaine Gradmother, de 2018).

¿Será que Hollywood se atreve con los actores colombianos?...Sería bueno recordarle que Catalina Sandino hizo el papel de una joven bogotana que entraba a Estados Unidos como mula en la cinta María llena eres de gracia, del estadounidense Joshua Marston, y casi se gana un Óscar.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

