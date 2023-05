En un tuit, el actual ministro TIC, Mauricio Lizcano, confirmó la llegada del periodista Hollman Morris a la Subgerencia de Televisión de RTVC Sistema de Medios Públicos.

“Es cierto, @HOLLMANMORRIS llega como subdirector de @RTVCco a reforzar el equipo de gobierno. Bienvenido!”, escribió el funcionario.



El tuit es la respuesta a otro mensaje, de Julián F. Martínez, que dice: “De llegase (sic) a ser cierto, es un acierto. @HOLLMANMORRIS tiene la capacidad y el talento para fortalecer la parte informativa e investigativa generando productos audiovisuales competitivos que contribuyan a una comunicación eficaz del gobierno Petro”.

Es cierto, @HOLLMANMORRIS llega como subdirector de @RTVCco a reforzar el equipo de gobierno. Bienvenido! https://t.co/BKh3gIrmYw — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) May 19, 2023

Morris apoyará a Nórida Rodríguez, abogada y actriz, que será la nueva gerente. Sin embargo, no ha sido ajeno a señalamientos y denuncias. Cuando fue gerente de Canal Capital (2012-2014), en la alcaldía de Petro, fue investigado por un posible detrimento patrimonial, al haber contratado a Rafael Poveda Televisión para hacer 140 programas por 542 millones de pesos. Pero en septiembre de 2015 la Personería archivó el caso argumentando que el canal local podía celebrar “todo tipo de contratos, incluyendo los que están sujetos al régimen del derecho privado”.



En 2019 fue denunciado ante la Fiscalía por su hoy exesposa, Patricia Casas, por presunta violencia intrafamiliar, específicamente por violencia económica, psicológica y física. Según Casas, no daba los recursos necesarios para el hogar del que él era el proveedor, pues ella no trabajaba. Esto llevó al presidente Petro a alejarse de él durante un tiempo.



Por otra parte, la periodista María Antonia García de la Torre, también lo denunció en 2019 el supuesto delito de acto sexual violento durante un viaje a España en el 2011. El caso fue archivado en el 2021.



“Vamos a pedir que se reactive mi denuncia por acto sexual violento. Los abusadores sexuales no pueden ser premiados con cargos pagados con nuestros impuestos”, dijo la periodista cuando hace unos meses Morris sonó para la gerencia de RTVC y ella y otras mujeres se quejaron antes el presidente Petro.



En este momento, el periodista no tiene acusaciones en su contra.

RTVC, entidad muy galardonada

La actual subgerente de Televisión y gerente encargada, Adriana Vásquez, puso en su cuenta de Twitter: Presenté mi carta de renuncia como subgerente de TV de Twitter: “Presenté mi carta de renuncia como subgerente de TV de @RTVCco. Fueron años maravillosos en los que trabajamos de para crear contenidos de alta calidad y valor social e informar con equilibrio a toda Colombia. Espero la aceptación de esta decisión para seguir con nuevos proyectos”.



Vásquez estuvo al frente de dos grandes apuestas del Sistema de Medios Públicos: el informativo y la serie documental 'La ruta del Magdalena', ganador en esta categorías en los pasados India Catalina, en la que RTVC obtuvo 12 estatuillas, entre ellas la de Mejor ficción de larga duración (antes mejor telenovela o serie).

Presenté mi carta de renuncia como subgerente de TV de @RTVCco. Fueron años maravillosos en los que trabajamos de ❤️ para crear contenidos de alta calidad y valor social e informar con equilibrio a toda 🇨🇴. Espero la aceptación de esta decisión para seguir con nuevos proyectos. pic.twitter.com/N7BQFwaWGm — Adriana E. Vásquez (@NanaVasSan) May 19, 2023

Morris, bogotano, nació en 1969. Estudió Comunicación Social en la Universidad Javeriana y fue becario en el Ocheberg del Dart Center for Journalism and Trauma, la Universidad de Harvard y la Fundación National Endowment for Democracy (NED), en Washington.