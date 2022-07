A 29 años del lanzamiento de la película original las hermanas Sanderson no lucen tan diferentes al estreno de la película original. Sin embargo, algunos miembros del resto del elenco sí han cambiado.



(También puede interesarle: ‘Hocus Pocus 2’: Disney confirma el regreso de las brujas Sanderson)

Este es el antes y después de las protagonistas de Hocus Pocus (Abracadabra - 1993):



Bette Midler (Winifred Sanderson)



Edad cuando se estrenó la película original de Abracadabra: 47 años

Edad actual: 76 años

Antes y después de Bette Midler. Foto: Instagram: @bettemidler

Bette Midler fue nominada por primera vez al Oscar por su participación en 'The Rose' (1979), ha ganado varios Grammy, Globos de Oro, Emmys y Premios Tony. Su carrera sigue evolucionando y más recientemente la hemos visto en 'The Good Place', 'Wedding Day Winners' y 'The Goldbergs'.



Sigue casada con Martin von Haselberg, con quien tiene una hija.

Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson)



Edad cuando se estrenó la película original: 28 años

Edad actual: 57 años

Antes y después de Sarah Jessica Parker. Foto: Instagram: @sarahjessicaparker

Las primeras participaciones de Sarah Jessica Parker fueron en películas como Footloose, mucho antes de obtener su papel más representativo: el de Carrie Bradshaw en 'Sex & the City', las películas de la misma franquicia de 'And Just Like That. Después' la hemos visto actuar en Broadway junto a su esposo Matthew Broderick, películas como 'Failure to Launch' y 'The Family Stone', y series como 'Divorce'.

Kathy Najimy (Mary Sanderson)



Edad cuando se estrenó la película original: 36 años

Edad actual: 65 años

Antes y después de Kathy Najimy. Foto: Instagram: @pesadelo_cinefilo y @kathynajimy

Luego de 'Hocus Pocus', Kathy Najimy ha sido muy exitosa en series como 'Veep' y 'Younger' y ha destacado como actriz de doblaje en 'Los reyes de la colina'. También ha trabajado como productora de cine y está casada con el músico Dan Finnerty, con quien tiene una hija.



(Tal vez sea de su interés: 'Abracadabra 2': Disney confirma elenco de secuela de la clásica película).

Thora Birch (Dani Dennison)



Edad cuando se estrenó la película original : 11 años

Edad actual: 40 años

Antes y después de Thora Birch. Foto: Disney Producción y Twitter: @Thora Birch

Thora Birch en 'Hocus Pocus' ya era una estrella infantil. Más adelante participó de filmes como 'American Beauty', 'Ghost World', 'Colony', 'Night Visions', 'Deadline', 'Affairs of State', 'Above Suspicion', 'Kindred Spirits' y 'The Walking Dead'. Actualmentes está casada con el manager y filántropo Michael Benton Adler.​

Did I prepare correctly?? pic.twitter.com/YI6p04bIvd — Thora Birch (@1107miss) October 30, 2021

Vinessa Shaw (Allison)

​

Edad cuando se estrenó la película original: 17 años

Edad actual: 45 años

Antes y después de Vinessa Shaw Foto: Instagram: @vinessaofficial

Luego de su aparición en la película, la actriz ha trabajado en series como 'Ray Donovan' y 'CSI NY', así como las películas 'Eyes Wide Shut' y 'The Hills Have Eyes'. Tiene un hijo con su esposo Kristopher Gifford.

