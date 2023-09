El canal de TV paga History emitirá el documental en el que el especialista y periodista Jaime Maussan investiga el origen de fósiles de momias de tres dedos que se encontraron en Perú en 2017.

El especial vuelve a las pantallas por los acontecimientos ocurridos el 13 desetiembre cuando Maussan presentó dos cuerpos 'no humanos' ante la Cámara de Diputados de México, generando debates y conversaciones alrededor del fenómeno Ovni.

En esta producción, se analiza el origen de fósiles de momias de tres dedos y su supuesta vinculación con extraterrestres, y que el especialista exhibió esta semana en el Congreso para mostrar pruebas físicas de que pertenecen a seres no humanos.

Esta producción se podrá ver el domingo 17 de septiembre, a las 5 p.m., refuerza la atención que ha generado el encuentro del periodista durante la Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados, en el Congreso de México. Maussan afirmó que estos cuerpos, cuyo ADN supuestamente no coincide con ninguna especie terrestre conocida, tienen más de 1.000 años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Más información: ¿Son falsos? 'Cuerpos no humanos' mostrados en México ya habían aparecido en documental

Además el experto les pidió a legisladores que se reconozca la existencia en el país de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), término que sustituye al de Objetos Voladores no Identificados (OVNIS). “Sin duda que estamos viviendo tiempos extraordinarios. La posibilidad de ser visitado por otras inteligencias se hace mas real que nunca. Personas en todo el mundo están reflexionando en este momento si lo que ellos creían cuando pensaban que éramos los únicos en el universo se puede sustentar o bien tienen que cambiar de idea”, dijo Maussan.

Facebook Twitter Linkedin

Se dice que no tienen ADN humano. Foto: History

Este hecho tiene como antecedente la exposición a fines de julio de este año en el Congreso de los Estados Unidos, donde el ex oficial de inteligencia David Grusch brindó su testimonio y aseguró que durante un programa secreto que investiga actividades extraterrestres se hallaron no sólo restos de naves sino también “restos biológicos no humanos”, según declaró el ex oficial. Por su parte, la NASA además este 14 de septiembre publicó un esperado informe sobre vida extraterrestre y luego brindará una conferencia de prensa, para dar detalles del mismo.



Además: (Video) Sorpresa por muestra de supuestos cuerpos disecados de ‘seres no humanos’

Un tema que da 'rating'

Desde hace más de 14 años el canal History ha dedicado en su pantalla a hablar de esta temática que hoy conmueve a la opinión pública, con series y documentales como 'Alienígenas Ancestrales', que ya lleva 15 temporadas y más de 220 episodios, la producción 'Contacto Extraterrestre' (2013) con testimonios de avistamientos por toda América Latina, especiales de Jaime Maussan como la serie original 'Los Expedientes secretos', y los documentales 'Las Momias de Nazca', 'Círculos de Cultivo' y Los Ovnis de Los Álamos; El Secreto de Skinwalker, 'Inexplicable con William Shatner' y la ficción 'Proyecto Libro Azul', dan cuenta de que el fenómeno tiene su audiencia.

Facebook Twitter Linkedin

La imagen de estos extraterrestres ya hacen parte de la cultura popular. Foto: History

“El género de misterio y de ufología genera unas pasiones inconmensurables en la audiencia más fanática de History. Y tanto Giorgio Tsoukalos como Jaime Maussan son las personas que más años de investigación y de comunicación hacia el gran público le han dedicado a estos temas.”, aseguró Miguel Brailovsky, Senior VP de Contenido de History.



Tsoukalos y Maussan son la cara más visible de este conjunto de contenidos que integran esta temática y que pueden verse a lo largo de la programación del canal que ha incluido siempre la palabra de profesionales y ufólogos expertos sumado a testimonios recogidos a lo largo y ancho del planeta.



Da contexto: Todo lo que debe saber sobre la confesión de tres militares sobre ovnis en EE.UU.

Facebook Twitter Linkedin

Giorgio A. Tsoukalos adora los misterios. No se cree científico. Foto: History Channel



“Los últimos tres meses fueron extraordinarios. Por primera vez tuvimos audiencias en el congreso estadounidense en las que alguien, en este caso David Grusch, salió adelante y dijo que el gobierno estadounidense está en posesión de no sólo naves extraterrestres sino que además restos biológicos no humanos. Y para mí, esto es increíble. Es algo que con mis colegas venimos hablando los últimos 20 años, de que no estamos solos en el Universo y quizás ya están aquí. Y esto es algo que siempre exploramos. Y el hecho de que ahora estas ideas sean mencionadas en la primera plana de todos los diarios y de todos los sitios web del mundo, es un momento increíble para estar vivos. Y creo que “Alienígenas Ancestrales” tuvo algo que ver con esto porque es un cambio de paradigma.’”, recalcó GiorgioTsouaklos recientemente.



CULTURA

@CulturaET