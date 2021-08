La estrella del famoso programa 'Alienígenas ancestrales' se confiesa

“Yo soy un hijo de la década del 80, crecí con Star Wars, con distintas películas muy importantes en ese momento, y además la culpable principal de todo esto fue mi abuela. Para ella fue una buena idea contarme en la noche cuentos para dormir mezclándolos con Edgar Cayce o Chariots of the Gods (Recuerdos del futuro) de Erich von Däniken”, dice el escritor Giorgio A. Tsoukalos, que no es una estrella de la ciencia ficción, pero sí una personalidad entre la comunidad de los fanáticos de los ovnis, gracias al programa Alienígenas ancestrales.

En México generó un interés digno de una estrella de rock. Cuando la gente reconoce su peinado, que hasta ha servido para hacer memes, le piden autógrafos, se hacen selfies y se toman muy en serio las investigaciones que ha acompañado acerca de la presencia de seres de otros planetas a través de la historia: el germen de su famoso programa en el canal History, que ahora está emitiendo episodios especiales ambientados en Latinoamérica (los domingos, a las 10 p. m.).



Tsoukalos es casi tan famoso como Rick, de El precio de la historia, y sus fanáticos le atribuyen un halo científico a su trabajo. Pero él toma eso con cautela. De la fama se ríe un poco, pero adora el contacto con la gente y con esa posibilidad de abrir campo a muchas preguntas muy profundas acerca de la humanidad, su historia y su desarrollo.



“A ver, yo no soy un científico. Yo no tengo un título en algo científico. Yo uso el conocimiento que aprendo y que leo y que tomo de los científicos y lo interpreto a mi manera para acomodarlo a la teoría de antiguos astronautas. Quien diga que yo soy un científico o un arqueólogo miente. Lo que yo sí he dicho que soy es una persona que defiende la teoría de los antiguos astronautas, o a lo sumo, un arqueólogo renegado. Porque lo que yo digo entre el circuito de los arqueólogos no es oficialmente aceptado”, precisa en un panel en el que estuvo EL TIEMPO.



Giorgio A. Tsoukalos adora los misterios. Foto: History Channel

“Pero he tenido conversaciones en privado con arqueólogos, antropólogos y científicos, especialmente astrónomos, en las que me dicen en voz baja que realmente valoran lo que yo hago, las cosas que hago con Alienígenas ancestrales, con David Childress, porque ellos no pueden decir estas cosas o estar de acuerdo conmigo en forma pública. Entonces, ¿qué más quiero yo? Para mí eso es suficiente, saber que estoy en el camino correcto y que simplemente es una cuestión de un cambio de paradigma lo que hace falta”.

Ya son 13 temporadas de esa producción y es una referencia popular en un meme del que su fuente principal se divierte.



“Fue algo que creció en forma orgánica. No tengo ningún tipo de control sobre este meme. Sé que el meme se usa en forma positiva, en forma negativa. Y la verdad, no me importa. Es mi cara. Me río de eso todos los días. Así que me encanta, me parece maravilloso. Y además también muestra el amor y la apreciación que tiene la gente por mí y por esa pregunta alrededor de los alienígenas”.

Tsoukalos no se cree científico. Foto: History Channel

En su programa no se explotan con sensacionalismo temas acerca de secuestros de personas o avistamientos que terminaron de manera impactante. Es más una revisión de teorías que podrían explicar la conexión de algunas culturas con estos viajeros.



“Nosotros nunca hemos dicho que monumentos antiguos fueron construidos por extraterrestres. Creo que fuimos nosotros los seres humanos, con la gran diferencia de que la mayoría de las mitologías antiguas y los textos escritos a veces dicen que el conocimiento con el que se levantaron estas estructuras antiguas no correspondía con la población local y que este conocimiento fue impartido por los dioses. Una idea que viene de historias de las tradiciones orales antiguas e incluso en las primeras palabras que ha escrito la humanidad”, recuerda.



Misterios latinos

Sobre su cercanía con Latinoamérica reconoce que hay un misterio del continente que le fascina. “Hay un lugar llamado Puma Punku en Bolivia, en las tierras altas de los Andes, cerca de uno de los sitios arqueológicos más famosos de la Tierra llamado Tiwanaco. En Puma Punku tenemos un gran misterio porque existen unos bloques de piedra que vemos allí, que son tan grandes, con esa arenisca roja de los que están hechos, y uno se pregunta ¿cómo se transportaron esos bloques?, porque en Puma Punku y Tiwanaku, estando a una altitud de más de 40.000 pies, es decir, unos 3,5 km, hay muy poco oxígeno allí. No es que caminaron 20 kilómetros y encontraron un bosque ahí, agarraron los árboles de ahí y los arrastraron hasta Puma Punku, ¡no! Estamos hablando de que son miles de kilómetros”, recuerda emocionado sobre este episodio que, precisamente, se verá el 28 de agosto en el programa.



Ideas acerca de tecnología o representaciones de naves en esculturas o escritos antiguos hacen parte de lo que presenta en el programa de televisión. Nada que ver con la imagen que hay acerca de seres de otros mundos en el ámbito del entretenimiento.



“Cosas como en el Día de la independencia, donde explotan edificios y los extraterrestres nos van a comer y nos van a matar, eso es Hollywood; es ciencia ficción. Pero me parece que la realidad indica que es extraño y es poco común que los padres y las madres maten a sus hijos. Así lo veo y siento que sería algo maravilloso el día que se muestren públicamente, como muchas personas saben, por ver Alienígenas ancestrales, que, en mi opinión personal, yo creo que nunca se han ido”, finaliza.



