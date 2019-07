“Los astronautas ayudaron a la gente a creer en lo imposible”

El 16 de julio de 1969 el mundo entero se paralizó. Por primera vez en la historia el ser humano iría a la luna, una de las más grandes obsesiones de miles personas al rededor del mundo a lo largo de los años: el espacio y sus misterios.



Ese miércoles, los pilotos Mike Collins y Buzz Aldrin y, el comandante Neil Armstrong, se embarcaban en la misión Apolo 11, llegando al único satélite natural de la Tierra el 20 de julio, cuatro días después.

“En lo que realmente queríamos enfocarnos para este documental era contar la historia de la misión Apolo 11, desde los días antes hasta los días después de la misión y, creo que ese es nuestro punto diferenciador” cuenta Jessica Conway, productora ejecutiva del canal de TV paga History, quien estuvo detrás de la realización del documental especial ‘Alunizaje: Los Archivos Perdidos’, que se estrena el 20 de julio, a las 9:00 PM por History y a las 10:00 PM por History 2, en el aniversario número 50 del trascendental hecho.



Por medio de videos, imágenes, entrevistas y audios, muchos de ellos inéditos, se reconstruye paso a paso la que se considera una de las más grandes hazañas de la humanidad hasta nuestros días.



“Lo más difícil de hacer este documental fue descubrir que queríamos poner en él. Teníamos mucho material, la cantidad era increíble. La grabación de la NASA tenía varias horas de duración. Entonces lo más difícil fue saber que parte de la historia queríamos contar, tomar las piezas y unirlas”, explica.



Y es que es precisamente la novedad en los archivos es lo que lo hace diferente a los demás documentales del mismo tema. Un discurso ya planeado por el presidente Richard Nixon por sí fallaba la misión es por ejemplo uno de los datos que están en el audiovisual y que no era de conocimiento público en ese entonces: “El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz se queden en la luna para descansar en paz” se leía en el documento "Serán llorados por sus familias y amigos; serán llorados por la gente del mundo; serán llorados por una Madre Tierra que se atrevió a enviar a dos de sus hijos a lo desconocido", continuaba.



Tras un año de realización del audiovisual, lo que quedó en la mente de quienes trabajaron en él fueron ideas más allá de lo técnico que requirió el alunizaje pues, además de ser una misión que elevaría a otro nivel las investigaciones científicas, dejaría ver una faceta soñadora del ser humano.



“Desde mi punto de vista, puedo decir que lo que los astronautas de 1969 ayudaron a la gente a creer en lo imposible. Es impresionante hacer lo que ellos lograron y más en la época en la que pasó todo (…) qué los hombres pueden irse de la Tierra y llegar a la luna en 1969 nos hace pensar ¿Qué podemos hacer mañana? Nos hizo creer que podemos hacerlo todo. Que somos poderosos”, cuenta.



Por esta misma línea, la creatividad en la cultura popular se disparó, el cine, la música, la televisión y el arte adaptaban a su lenguaje y dejaban ver su versión de lo que pasó entre el 16 y el 20 de julio de 1969.



“Para mí el alunizaje es una de las cosas más inspiradoras que existen y creo que lo que ha hecho la cultura popular y el entretenimiento es realmente darnos héroes, héroes reales, tangibles. Héroes como esos no los tienes todos los días. Entonces creo que la cultura lo que ha hecho con esto es darnos héroes, gente para admirar”, agrega.



Con respecto a la creencia popular de que todo fue un montaje del gobierno de los Estados Unidos, Conway es contundente: “Me parece increíble que la gente ponga en duda lo que pasó. Después de pasar un año viendo este material de la NASA, de escuchar a los astronautas y a las magníficas y talentosas personas que hicieron parte de eso, me parece sorprendente que alguien dude. Puedo llegar a entender suene imposible pensar en que tres hombres fueron lanzados en un cohete para viajar tres días y medio para llegar a la luna, pero pasó”, concluye.

