Así es 'Hernán', la polémica serie del conquistador de México

“Hernán Cortés era un militar que se estaba buscando la vida y era de esos que solo podían ir para adelante (...). Era explosivo y a donde llegaba aprovechaba al máximo su estadía, pues sabía que debía salir a otro lugar cada vez que se le presentaba un problema más gordo”.



Así describe el actor Óscar Jaenada su personaje principal en la serie Hernán, un proyecto que cuenta la historia de un hombre de matices contradictorios.



“No es un tipo bueno, pero tampoco fue del todo malo”, reconoce Jaenada, para quien lo más importante es que la producción promete un retrato más amplio que el de ‘conquistador de México’ en el siglo XVI, como es llamado.



En la serie, que se estrena hoy por History Channel, a las 9:50 p. m., uno de los elementos de mayor interés es que trata de ampliar la visión de un personaje que siempre ha tenido una fama compleja y hasta negativa para muchos sectores relacionados con la historia.



En su primera temporada, de ocho episodios, Hernán explora ese plan de conquista en territorio mexicano desde las perspectivas de personajes como la Malinche (líder indígena y amante de Cortés) o el mismo Moctezuma, el gobernante azteca de Tenochtitlan desde 1502 hasta 1520, cuando arribaron los españoles.



Realmente este producto televisivo explota al máximo la épica y usa la tecnología y las herramientas visuales para ambientar, lo más cercano posible, el contexto de la trama.



En ese aspecto hay que reconocer el trabajo de la compañía El Ranchito –que trabajó en la serie de HBO Game of Thrones– al escenificar la ciudad de Tenochtitlán, capital del imperio mexica.



“Hernán Cortés fue un estratega, un gran militar”, reconoce Jaenada, el actor de 44 años que se hizo famoso por interpretar a Cantinflas en el cine y actuó en Luis Miguel, la serie, en el papel del padre del cantante y antagonista de la producción, Luisito Rey.



“Hay algo que representa un valor agregado en la producción de Hernán, pues cuenta con el sello de no ser una fabulación histórica, sino un trabajo con una investigación profunda, sumado al hecho de que con esto no estamos siendo partidistas, ese es el aval que tenemos”, recalcó el protagonista.



Jaenada agrega que este conquistador español lidió con la huida todo el tiempo hasta llegar a tierras mexicanas, donde se quedó a esperar su destino.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1