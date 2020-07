Las espeluznantes historias paranormales de 'Ayda y los otros'

Para la terapeuta Ayda Luz Valencia estar bien no es sinónimo de estar vivo y saludable, solamente. Su concepto sobre la muerte la lleva a hablar de bienestar aquí o en el más allá. Enfermera de profesión y con el don de la videncia, Valencia se ha dedicado a sanar el cuerpo y el alma de muchas personas a través de sus terapias alternativas.



“Lo que he visto a lo largo de los años es que esto le ocurre a todo el mundo, sin distinguir estratos o condiciones”, dice Valencia respecto a los hechos paranormales que enfrenta a diario.

Autora de varios libros, saltó a la fama en el 2014, con su participación en el programa de televisión 'Ellos están aquí'. Ahora, presenta su propio formato: 'Ayda y los otros', seis episodios de historias que ella misma denomina “más cotidianas" y que ocurren en viviendas u oficinas, en entornos más cercanos y que requieren de una investigación menos exhaustiva que la del programa en la que compartió con el español Rafa Taibo.



“Para el capítulo piloto le pedí precisamente a Rafa que me dejara documentar un caso que tenía y él aceptó –recuerda Valencia–. Contaba que le abrían la puerta o le prendían las luces (…) Estando en su casa, me encontré con que era un fantasma que había invocado con la tabla 'ouija' cuando era adolescente; pero él no se acordaba”. Este episodio está disponible en la plataforma de video en línea www.mowies.com

Ese es uno de los cientos de casos espeluznantes que ha conocido Valencia: “Muchas veces son familiares que quedan por ahí penando o lugares donde han hecho rituales o han sucedido hechos trágicos: hay gente que compra una casa o un apartamento sin saber que ahí mataron a alguien. Por ejemplo, recuerdo una casa en la que habían matado a una muchacha, hacía como 30 años, y nadie había podido vivir allí. Era ya un tema terrible, con agresiones físicas de parte de la entidad. Cuando investigué, descubrí el asesinato y la tortura que había vivido esa joven”, relata.



Ser vidente y conectarse con seres del más allá es algo que a esta mujer no le asusta, pues desde pequeña percibe cosas que otras personas no lograr ver ni sentir.



“Las historias que más me marcan son las de los niños”, dice. “Hubo una de un niño de 10 años que lo habían matado por robarlo y que duró mucho tiempo intentando contactar a su mamá, porque ella tenía en su cabeza que él se había ido a malgastar la plata. Eran una familia humilde. Yo duré mucho tiempo buscando la casa de la señora, con las indicaciones que el niño me daba hasta que la hallé y le pude dar la explicación que ese pequeño tenía pendiente”.



Rafa Taybo y Ayda Luz Valencia comparten en el primer epsiodio del programa. Foto: Cortesía de la producción

Cuando atiende esta entrevista, Valencia se encuentra en plena acción en el Cementerio Central de Bogotá, haciendo una grabación. “Ahora vamos para el Salto del Tequendama”, adelanta. Para esta primera temporada del programa, se incluye

también la visita a la casa de un personaje famoso en Colombia, un narcotraficante. “Con esas personas que hicieron tanto daño, siempre se encuentran cosas”, agrega.



En trabajos como el suyo, la terapeuta también se estrella con la incredulidad de muchos. “La gente que dice no creer, acaba por hacerlo a partir de las cosas tan impresionantes que se ven: hay relatos tremendos de personas que llegan a casas o abren negocios, con mucha ilusión y prosperidad, y les cambia la vida de una manera increíble: se arruinan, se enferman y hasta se mueren”, asegura.



La primera temporada de 'Ayda y los otros' se graba en Medellín y Bogotá. Cada entrega tendrá su conclusión, menos el episodio de Rafa Taibo, “porque él quería seguir teniendo a su fantasma”, comenta.

Una vida en primera persona

'Una puerta al más allá'

Intermedio

Editores

192 páginas

$ 42.900



Continuando con el relato de su vida y de su vocación de vidente y sanadora espiritual, en este segundo libro Valencia narra la manera como siendo una adolescente tuvo resolver cómo ganarse la vida sin renunciar a sus habilidades o dones para contactar las energías del más allá. Y lo logró gracias a su natural disposición a ayudar al prójimo como enfermera.



