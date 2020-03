'Yo estoy que me muero, pero de la risa', afirma Hassam

A través de un emotivo video a blanco y negro, publicado en agosto de 2019, el humorista Hassam le contó al mundo, disfrazado de ‘Rogelio Pataquiva', que le diagnosticaron cáncer. Así, aprovechó uno de sus personajes más reconocidos, para contar una triste noticia y criticar el sistema de salud con algo de humor.



No obstante, el 11 de marzo del 2020, Hassam le confirmó al periodista Gustavo Gómez, por medio de una entrevista telefónica para Caracol Radio, que su enfermedad cancerígena no tiene cura.



Humor, éxitos, pero también lágrimas y dolor han hecho de Hassam uno de los comediantes más admirados de Colombia. A continuación su historia.

Gerly Hassam Gómez Parra, nombre completo del humorista que tuvo sus primeros momentos de fama en la televisión colombiana en el año 2003, nació en Bogotá en 1977.



Gracias al programa de humor Sábados felices, en el que Hassam trabajó hasta el 2008, el comediante saltó de la enseñanza del inglés a la televisión.

“Abandoné la docencia cuando noté que mi ideología podía afectar a los estudiantes”, afirmó el comediante en su cuenta de Twitter.



Aunque estuvo muy cerca de las artes escénicas desde pequeño, estudió Lenguas modernas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Como cuentachistes, Hassam logró llegar a los grandes escenarios del entretenimiento como el Festival Internacional del Humor y presentaciones personales en varios teatros del país.



‘Rogelio Pataquiva’, conferencista de insuperación personal; ‘Próculo Rico’, cantante boyacense y ‘Güevardo’, recreador semiprofesional, son los personajes que el comediante fue desarrollando desde principios de su carrera y con los que llegó al corazón de sus audiencias.



Su trayecto y figuras de comedia también lo llevaron ante las cámaras del mundo cinematográfico. Películas como Güelcom tu Colombia, en 2015 y Agente Ñero Ñero 7’, en 2016, hicieron que Hassam creciera en la industria.



¡Ah!, pero los ‘realities’ shows también han reído con este bogotano, pues ha participado en algunos reconocidos como el Desafío 2013 y en otra versión del 2015. También hizo parte de Colombia ríe (2018). Actualmente, es uno de los favoritos del programa colombiano de cocina MasterChef Celebrity.



La vida en general tiene muchos altibajos. Para este humorista, las adversidades llegaron casi al tiempo.

Cuando sacudió las redes al contar su enfermedad en ese lunes de agosto, un día después todo siguió en ‘caída libre’, pues confesó que su madre, Lucía, había fallecido tras una dura lucha contra el cáncer.



“Ojalá tuviera yo la mitad de la fuerza de ella”, dijo el comediante cuando compartió la dura noticia en Instagram.

La tristeza siguió en septiembre de ese 2019, cuando publicó una foto de su perrito contando que, tras su diagnóstico del cáncer, el canino se había enfermado gravemente.



“Extrañamente sus riñones se pusieron muy mal, alguien me dijo que las mascotas somatizan la enfermedad del dueño”, escribió.

Pese a todo, siguió compartiendo su vida en redes y haciendo de las cosas más complejas, como una quimioterapia, una buena razón para divertir a sus seguidores.



“Desde el principio decidí no aislarme de las redes sociales. Soy amante de que la gente esté conectada con lo que pasa. Hacer partícipe a la gente en redes, me pareció una buena razón para seguir conectado pese a todo”, dijo en la entrevista radial de Caracol Radio.

En dicha entrevista, Hassam compartió el por qué su cáncer no tiene vuelta atrás.



“Me diagnosticaron mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas. Es muy complicado, porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, este especialmente no se puede”, confesó el humorista.



Tras esta información dada por el humorista, los medios de comunicación ‘estallaron’, pero no todo fue tan bueno.



Hassam, a través de su cuenta de Twitter, denunció que un medio tituló de forma indignante la noticia de su cáncer terminal.



Bastante alterado, el humorista respondió: “Como no les di entrevista, no saben qué poner”.



Pero el mal genio se fue rápido y las risas volvieron, pues Hassam a continuación publicó una foto en la que, sonriente, bromea sobre la muerte.



“Yo estoy que me muero, pero de risa. Y con más ganas y más fuerza de seguir mamando gallo”, concluyó.

"El cáncer se puede ver como un inicio para empezar a agradecer si se puede desayunar algo, si se puede ver y respirar, inclusive levantarse. Si uno aprende a vivir agradecido, se puede sonreír mucho más”, dijo a Caracol Radio.



Como el show debe continuar, seguirá luchando por vivir su vida con un propósito y haciendo de su trabajo una alegría más.



“Tengo ya programadas unas presentaciones en abril. Antes de ser chistoso, soy un man muy creativo. Tengo muchas ideas y planes. Prefiero crear conciencia con humor”, afirmó.

