El intérprete vallenato Silvestre Dangond debuta en la actuación con un protagónico. Le dará vida en la piel y los ojos del alma del juglar Leandro Díaz en una producción que estrena RCN.



(Le puede interesar: ‘Leandro Díaz’, un canto al amor y a Matilde Lina)



Será un gran reto para uno de los más exitosos cantantes del folclor vallenato y hasta ha dicho que habría actuado hasta gratis, por el respeto y la admiración que le tenía al compositor vallenato cuya vida recrea en esta serie.

(Además lea: Así se ve Silvestre Dangond interpretando a Leandro Díaz)



Leandro Díaz, autor de canciones como La Diosa Coronada y Matilde Lina, fue uno de los grandes compositores del vallenato. Ser ciego no le impidió ver, es lo que significa aquella frase que el actor que lo interpreta afirma en el trailer del dramatizado que el mismo Silvestre compartió en redes: "ciego es el que no quiere ver".



Leandro Díaz nació en 1928 y falleció en junio del 2013. Otras de sus canciones célebres han sido Dios no me deja, El verano, Los tocaimeros, Mi memoria y Seguiré penando.



Su vida se verá desde este 19 de septiembre en horario estelar del canal RCN (9:30 p. m.), de lunes a viernes. La serie es una versión libre del libro Leandro, del escritor Alonso Sánchez Baute.

Facebook Twitter Linkedin

El músico Leandro Díaz murió en Valledupar, el 22 de junio del 2013. Compuso unas 300 canciones. Foto: Claudia Rubio

“El público creerá que la ceguera es lo más difícil, pero yo me acostumbré a cerrar los ojos y disfruto mucho cuando lo hago. Cuando dicen acción y cierro los ojos, es mi mundo, es el mundo de Leandro, un mundo del que no quisiera despertar porque el personaje está dejando en mí muchas cosas: su gran corazón, su humildad, sus ganas de echar para adelante, nunca se amedrentaba, siempre con una sonrisa en el rostro, veía la vida de una manera alegre. Y a veces, adrede, mando a repetir cosas porque es que me gusta mucho estar en los pies del maestro Leandro”, reconoció Dangond en el lanzamiento de esta gran producción.



“Me leí el libro dos veces y me ayudó a interiorizar el personaje. A medida que iba navegando en ese mundo me ayudó mucho a entenderlo todo, y grabar las canciones también se convirtió en otro apoyo. Todo lo he hecho de una manera inocente porque la intuición de actor no la tengo, entonces yo trato de interiorizar y de imaginarme cómo él lo hacía en su momento. Es tan lindo el personaje que uno se enamora”, dijo el cantante guajiro en la misma ceremonia de presentación.



(También lea: Los cineastas colombianos que conquistan Cannes, Venecia y San Sebastián)



La serie fue grabada en los pueblos y paisajes de La Junta, Pueblo Bello, Urumita y San Juan del Cesar, entre otros municipios costeños.



La historia de Leandro Díaz, uno de los personajes legendarios de la escena del Vallenato en Colombia. Leandro es un hombre que nace ciego y es rechazado por sus padres por creer que esta condición es un castigo divino. Buscará el respeto de quienes lo rodean, pero tendrá que enfrentarse a muchos obstáculos. La manera de expresar con canciones su sensibilidad y emociones, se convierte en la herramienta más poderosa para superarlos.



“Él soñaba que su historia fuera contada”, recordó Ivo Díaz, hijo de Leandro, sobre la novela de su padre. La novela del maestro Sánchez Baute te hace llorar, te hace reír, te hace cantar y hace vivir porque de todo eso tiene la novela. Con la capacidad de Silvestre Dangond de su actuación, cuando la gente pueda ver la novela va a sentir lo que yo estoy diciendo”, reconoció el también intérprete y compositor.

Facebook Twitter Linkedin

Leandro Díaz, en una presentación en el Festival Vallenato. Y al otro lado, Silvestre Dangond. Foto: Carlos Capella. EL TIEMPO / Prensa Silvestre Dangond

Por su parte, el escritor Alonso Sánchez Baute describió su obra: “El alma del poeta nunca está quieta: necesita semilla que lo atormente. El corazón exige de esas pequeñas tragedias diarias que reaniman la creación. Para no estancarse precisa de nuevos aires, nuevos bríos, nuevas borrascas que lo envuelvan y lo hagan tropezar para levantarse otra vez y superarse a sí mismo”.

¿Quién fue Leandro Díaz?



Fue compositor colombiano y símbolo de la música vallenata. Más de 100 de sus canciones fueron grabadas por los artistas nacionales más importantes: Diomedes Díaz, Carlos Vives, Peter Manajarrés, Binomio de Oro, entre otros reconocidos artistas. Sus composiciones se caracterizan por ser descriptivas y narrativas.



Además, fue proclamado Rey a Vida del Festival de la Leyenda Vallenata en la versión número 38 del evento. Su canción La Diosa Coronada fue utilizada por el escritor Gabriel García Márquez en el epígrafe de El amor en los tiempos del cólera.

A lo largo de su trayectoria musical su lema fue: “Dios no me puso ojos en la cara, porque se demoró poniéndome ojos en el alma”.



(No deje de leer: ‘El Rey Vicente Fernández’ se estrenó en Netflix)



Aprendió a tocar la guacharaca y la dulzaina. Además, pasó de recibir propinas en la calle a convertirse en una celebridad del folclor vallenato con una de sus canciones emblemáticas, Matilde Lina, la cual le dedicó a su gran amor de la vida.



ELTIEMPO.COM