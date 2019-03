La moderna ‘Betty, la fea’ que se adaptó a Nueva York

Ocho días antes de que se estrenara ‘Betty en Nueva York’, la adaptación de ‘Yo soy Betty, la fea’ en el canal latino Telemundo de EE. UU., Fernando Gaitán compartía con sus amigos en la terraza de su apartamento cuando fue víctima de un infarto que le quitó la vida a los 58 años.

La noticia de la muerte de Gaitán tomó por sorpresa al equipo de Telemundo que ultimaba detalles para que la versión gringa de la famosa novela colombiana fuera emitida en la franja nocturna de la televisión de EE. UU., y que lleva poco más de 32 capítulos desde que se estrenó el 6 de febrero de este año.



Entre quienes están detrás de esa adaptación se destaca el libretista colombiano Alejandro Vergara, un medellinense de 42 años que trabajó con Fernando Gaitán en el 2001 en Rcn. Hace un año y medio vive en Miami y trabaja con Telemundo, adquirida por NBC.



Desde allí, habló con la Aplicación de EL TIEMPO para contar cómo ha sido su experiencia trabajando en la versión ‘millennial’ ('Betty en Nueva York') de una obra que fue creada por uno de los libretistas que considera como uno de sus “ídolos”.



Es curioso que 20 años después de que se estrenara ‘Yo soy Betty, la fea’ aún hayan cadenas interesadas en adquirir los derechos. Incluso, actualmente Rcn la está retransmitiendo.



Para el público de Estados Unidos, Betty exigía unos cambios y adaptaciones nuevas. El simple hecho de eliminar ‘fea’ del título original tiene sus razones y argumentos.

'Betty en Nueva York' se transmite en Telemundo de lunes a viernes en la franja de 8 a 9 de la noche. En la foto: Elyfer Torres (Betty en la serie) y Alejandro Vergara, libretista. Foto: Alejandro Vergara

¿Cómo fue el proceso de adaptación de la obra?

Siempre se buscó que la historia respetara el hilo original. Nosotros lo que hicimos no fue alterarla sino actualizarla. No queríamos que fuera una adaptación libre; lo que hizo Fernando Gaitán fue un trabajo muy bien hecho y nosotros queríamos rescatarlo y llevarlo al mundo actual.



(…) Una de las cosas más complicadas fueron los personajes, porque había que cambiar su nacionalidad y ponerlos en Nueva York.

¿Qué cambia en esta la Betty, que es protagonizada por una mexicana?

La actriz (Elyfer Torres) hizo un clic con el personaje y lo modernizó. Es una Betty que después se transforma y es más feminista en pro de los derechos. Al principio está en un proceso de autodescubrimiento y se da cuenta de que el rechazo más fuerte no es el de la gente sino el que ella siente por sí misma, a pesar de ser tan inteligente.



Esta es una Betty que tiene un poco más los ojos abiertos porque la época cambió, en una Nueva York que tiene una sociedad que gira alrededor de la moda y la multiculturalidad.

¿Cómo ha sido el acercamiento a las nuevas generaciones para la escritura del libreto?

Fue muy complejo porque en EE. UU. la relación entre jefes y empleados es muy diferente. Es más de tú a tú. Nosotros tuvimos que hacer que Betty fuera la misma chica tímida, introvertida pero más cercana a Armando, no como en la original.



La parte de Recursos Humanos (en Ecomoda) fue difícil, porque cuando estás acá descubres un gran respeto por la diversidad. Nosotros no nos damos cuenta que en Colombia hacemos matoneo sin querer. En este libreto teníamos que tener en cuenta el trato que Betty recibía, no se le podía decir que era ‘fea’ directamente.

¿Qué decía Gaitán de ‘Betty en Nueva York’ y cómo lo recuerda a él?

Fernando estuvo en la lectura de los primeros capítulos y nos dios consejos. Él tenía conocimiento de lo que se iba a hacer y dónde iba a estar localizada la obra. Sabía que iba a tener cambios en la parte cultural y que iban a haber diferencias.



A mí Fernando me parecía un genio, observador, humilde porque siempre cuando escribía los capítulos de sus novelas reunía al departamento de escritores y pedía que les diéramos nuestras opiniones. Y cuando uno le pedía ayudaba se la daba: era como el papá de los libretistas.



Esta un tipo muy cercano. Sabía vivir muy bien. Era la imagen del escritor que yo tuve cuando empecé porque creaba personajes encantadores y se divertía en lo que hacía. Lo recuerdo con mucho cariño.

Gaitán, junto a Ana María Orozco y a Jorge Enrique Abello. Foto: NÉSTOR GÓMEZ. EL TIEMPO

Alejandro Vergara ha estado influenciado por las obras de libretistas colombianos como Fernando Gaitán, Bernardo Romero y Mónica Agudelo. Después de estudiar Comunicación Social y Periodismo empezó a trabajar en un tiempo al que se refiere como ‘la época dorada de la televisión’.



Empezó escribiendo novelas para la franja de las 4 de la tarde y luego hizo parte de la producción de 'Francisco el matemático'. Luego, en RTI trabajó en el ‘Zorro, la espada y la rosa’ –que se hizo en conjunto con Sony y Telemundo, y en ‘La Tormenta’.



Ha trabajado durante seis años en Caracol para Tu Voz Estereo. Para Telemundo escribió ‘Mariposa de barrio’, que estuvo nominada a los Emmy, un proyecto que cuenta la historia de Jenny Rivera, una cantante mexicana que vivió en Estados Unidos y que murió trágicamente cuando estuvo en el punto más alto de su fama.



Algo particular es que nunca ha escrito novelas de narcotráfico, de violencia o conflicto, y aunque reconoce que es un tema recurrente en Colombia, ha decidido inspirarse en otro tipo de ideas.



“Lo que siempre busco es que cuando la gente prenda el televisor es dejarle mensaje, un aliento de esperanza y una premisa de que la vida tiene cosas bonitas. Mi punto de vista con las series es mostrar que una historia puede pasar en la vida real, que siempre hay caminos de solución y que siempre hay forma de hacer las cosas bien”, dice.



Carlos J. Reyes

Redacción APP