Hilda Strauss: 35 años con su programa al aire

“Lo que vivimos hoy es un posgrado de aprendizaje intensivo en pandemias en la universidad de la Tierra. Es duro, eso es innegable; nadie se salva, pero nos estamos ordenando en muchos aspectos y un poco a la fuerza”.

Así les habla a sus oyentes de lunes a viernes Hilda Strauss en La radio de Hilda Strauss, que se emite de 9 a 11 a. m. y en este 2020 cumple 35 años al aire, hoy por La Voz de Bogotá.



Strauss transmite desde su casa. Allí hay una cabina, y muy cerca está su gigante biblioteca por si necesita buscar un dato. Trabaja con sus hijas Irene e Irma Robledo Strauss y su nieto Nicolás Bejarano.



Pero ninguno lleva tantos años de trabajo como ella: siete décadas en las que ha modelado, ha hecho radio y televisión, y ha escrito varios libros.



“Incursioné en radio desde muy jovencita. Recuerdo mi primer trabajo en los años 50, era un magazín en las mañanas: comentábamos nuestras investigaciones de actualidad, inclusive llegamos a hablar de ovnis”.



A la televisión, medio en el que estuvo cuatro décadas, llegó a finales de los años 50, “en aprendizaje intensivo con los grandes: Bernardo Romero Lozano, Hernando Téllez, Boris Roth y los formidables maestros que llegaron desde Cuba para asesorarnos en el inicio”, dice.



A mediados de los 80 “reinicié radio en Barranquilla (donde nació), absolutamente feliz, estaba de nuevo en cabina, con audífonos... En ese instante nació una audiencia impresionante, con un tema constante: la meditación. Ya era una radio menos acartonada y rígida, con más libertad de expresión”, recuerda.



El modelaje también fue uno de sus primeros oficios. “Comencé hace 70 años frente a un micrófono, explicando un desfile de trajes de baño en Barranquilla; como ya modelaba, no fue tan difícil, traté de hacerlo con naturalidad y compostura”.

En todo su recorrido, la radio ha sido su espacio principal, y ahí ha cultivado un público fiel. “Se ha fortalecido con la formación de una familia muy grande, seguidores de los temas que investigo. Hay continuidad en esas búsquedas, llegando a la esencia, sin sesgos políticos ni religiosos. En esa libertad, el oyente valora que no hay presiones ni contratos con sectas; por eso, la sintonía es muy grande”.



La radio con Hilda Strauss es un compendio de “temas que hacen fila. Hay unos muy solicitados: noticias de actualidad, misterios sin resolver, milagros nutricionales de la naturaleza, historias extraordinarias, meditación. Siempre hay algo distinto y va cambiando con el tiempo; hasta la misma crítica, pues hace 35 años yo era una señora loca que hablaba de extraterrestres y ahora hay canales prestigiosos de TV que hablan de eso; hoy, el Pentágono y la Armada de Estados Unidos muestran videos de ovnis”.

Pero este que pasamos, sin duda, es un momento especial para su audiencia. “En el budismo hay una frase sublime, que también pronunciaba santa Teresa: “Todo pasa”, lo único permanente que tenemos es el cambio. Esto va a pasar, son circunstancias difíciles y hay que vivirlas de la manera más decorosa”.



De sus oyentes tiene desde cartas escritas en papel hasta correos electrónicos, empastados y catalogado en su casa, pues es su comunicación con ellos.



Y pese a que ya tiene más de 80 años y según la filosofía del mundo debería parar, Hilda Strauss, no lo hace. “El trabajo nos mantiene vivos, es el gimnasio del cerebro, no permite que la mente decaiga. Leo y medito bastante, hago radio todos los días desde mi casa. Pensándolo bien, estos años han sido como una cuarentena, pues trabajo hasta el domingo. Hago todo con energía y entusiasmo, y espero seguir hasta bien pasados los 90 años”.