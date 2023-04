Hilary Swank es oficialmente mamá. Así lo comunicó con emoción a sus seguidores en el Domingo de Pascuas, cuando presentó a sus gemelos en redes sociales con una tierna imagen.



La protagonista de 'Million Dollar Baby' contó que se trata de una niña y un niño, y dejó entrever los desafíos que superó para convertirse en madre junto a su esposo Philip Schneider, con quien se casó en 2018.

“No fue fácil. Pero chico (¡y chica!) valió la pena”, escribió en un juego de palabras la ganadora del Óscar. “¡Felices Pascuas! Posteo esto desde el cielo”, agregó.



Inmediatamente, la publicación se llenó de me gustas y comentarios de todos aquellos que le guardan cariño, incluida la también actriz Viola Davis -única mujer en tener el título de EGOT por ser merecedora de las cuatro principales estatuillas: Emmy, Golden Globe, Óscar y Tony-.

La noticia de su embarazo fue revelada en Good Morning America ya hace unos meses, afirmando: “Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo: mi próximo papel será ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos bebés. No puedo creerlo”, y pese a las preocupaciones por su edad todo resultó muy bien.



Hilary Swank es una de las caras más populares de Hollywood, pues ha aparecido en películas como 'Million Dollar Baby' (2005), 'Los chicos no lloran' (1999) y 'Posdata: te amo' (2007), y estando embarazada no dejó de asistir a alfombras rojas luciendo orgullosa su pancita. De hecho, una de sus salidas más recientes fue en los Golden Globes de enero de este año.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

* Con información de LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA