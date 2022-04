Willow Smith, la hija menor del célebre actor Will Smith, se mostró este fin de semana un poco existencial y reflexiva, luego de unos curiosos mensajes que puso en sus redes sociales.



La joven modelo y cantante solo se le vio con sus padres y hermanos, durante la ceremonia de los pasados Premios Óscar, pero hasta el momento había permanecido en silencio, luego del suceso de la cachetada que su papá le dio al humorista Chris Rock, durante la velada.

Sin embargo, Willow Smith puso este fin de semana dos tuits muy sugerentes, que mucha gente ha relacionado con el incidente de su padre.



(Lea además: La noche oscura de Will Smith en los Óscar: mucho más que una bofetada)En uno dice "El sentido de la vida se encuentra en el desafío". Y en otro, agrega: "La vida es una serie de reacciones".

Life is a series of reactions — WILLOW (@OfficialWillow) April 2, 2022

No han sido los mejores días de su vida para Will Smith. Al cumplirse una semana del inicidente, el actor de 'En busca de la felicidad' se encuentra arrepentido de su comportamiento y se ha mostrado abierto a las consecuencias que puedan acarrearle sus actos. De hecho, recientemente, renunció a la Academia de Hollywood.



"Renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada", anunció el actor en un comunicado.



A esto se une, como lo anota el medio especializado 'Hollywood Reporter', que Netflix suspendió las grabaciones de la película 'Fast and Loose', la cual protagonizaría Smith.



De acuerdo con el medio, "poco después del ataque de Will Smith a Chris Rock en el escenario de los Óscar, Netflix movió silenciosamente el proyecto a un segundo plano".