La historia de depresión de la hija de un actor de 'Star Wars'

McGreggor, también famoso por 'Trainspotting' y por haber interpretado a Obi-Wan Kenobi, en la famosa saga de ciencia ficción (trabajará en una serie producida para la nueva plataforma de contenidos Disney Plus, inspirada en el famoso caballero Jedi de 'Star Wars') lidia con un profundo conflicto profundo con su hija. ¿Cuál es la razón?

Clara, la hija mayor (23 años) del intérprete británico reveló en su cuenta de Instagram toda una montaña rusa de dolor y problemas que ha vivido y que, de alguna manera están conectados con el divorcio de su famoso padre en el 2017 de la diseñadora francesa Eve Mavrakis. De esa unión nacieron también Esther, Jamiyan y Anouk.

Ewan McGregor tuvo un corto romance con Mary-Elizabeth Winstead, con quien compartió en la tercera temporada de la serie 'Fargo'. La fractura emocional afectó a todos.

"Es un momento de sinceridad con la esperanza de que pueda ayudar a otros a sentirse menos solos. El año pasado me enfrenté a la adicción, conseguí estar sobria y me enfrenté a una gran depresión y ansiedad. Tuve una relación abusiva, tuve un aborto, la lista continúa", escribió Clara.



Ella también hizo referencia a sus problemas psicológicos. "Me he avergonzado tanto de algunos de mis problemas de salud mental que ni siquiera he querido contárselos a mis amigos. (...) La ansiedad me ha impedido vivir la vida que podría haber tenido. Es una jaula en la que estaba atrapada y todavía lucho por salir de ella. Tomé medicamentos. Me he abierto a hablar de ello y a conseguir la ayuda que necesitaba. Un médico me dijo que no tenía que vivir de esta manera y tenía razón", dijo la joven.



Luego sus confesiones van subiendo de tono poco a poco. "Me culpaba a mí misma por los moretones, los ojos morados, las violaciones y los ataques de un hombre", revela, la joven que ahora vive con su madre y que se ha distanciado mucho de su papá.



