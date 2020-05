Una serie explora la otra epidemia que acosa a EE. UU.

Con más de cien proyectos de cine y televisión, Jerry Bruckheimer es uno de los productores estadounidenses más importantes de la industria.

Recordado por ser el artífice de las películas Top Gun y Piratas del Caribe, también estuvo en proyectos de la pequeña pantalla como los policíacos de la serie de C.S.I; Without a Trace y la comedia sobrenatural Lucifer, ahora puso su mirada en Hightown

.

La serie explora el género de investigadores y crimen, pero aborda el conflicto social ante la epidemia del consumo de opioides en una pequeña ciudad costera en EE. UU.

La serie, que se estrena el 17 de mayo en la plataforma StarzPlay, se enfoca en Jackie Quiñones, una agente del Servicio Nacional de Pesca que descubre un cadáver en una bahía y eso la lleva a vivir un infierno que se suma a su propia adicción a las drogas

.

“Por lo general hago ejercicio todos los días y me dedico a leer guiones los domingos. Así que es probable que haya visto los primeros guiones de esta serie en una caminadora y que haya exclamado emocionado: ¡Que guiones tan increíbles!”, recordó en una entrevista con Bruckheimer a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



“Hemos realizado muchos programas y películas de televisión de gran éxito, en las que te llevamos a un mundo del que muchos de nosotros no hacemos parte para que puedas ver lo que sucede allí. Esto tenía un sentido de verosimilitud. Me enamoré de los guiones de Rebecca Perry Cutter (la creadora de la serie y artífice de otros proyectos como Gotham y Grace)”.



“¡Tenemos que poner esto al aire! ¡Esto es demasiado bueno!”, recalca el productor que tuvo la confianza de ayudar una serie de una guionista respetada que, en realidad se estrena como autora y conceptora total de un producto televisivo con Hightown.

​

Para él, todo en realidad gira en torno a la epidemia por el consumo de opioides y propone seguir el recorrido de una serie de personas que lidian entre la fractura emocional y física por su dependencia y su respuesta ante la violencia o la redención que aparece cuando se lleva este tipo de vida.

“Los protagonistas están tratando de hacer lo correcto, pero sus adicciones se interponen en el camino. Realmente están al pie del cañón intentando resolver estos crímenes y detener el flujo de drogas hacia una zona llamada Cape Cod”, precisa Bruckheimer .



Para él el alto consumo de este tipo de drogas dejó de ser una noticia para convertirse en algo más profundo para analizar. “Esto no te toca hasta que lees el drama de quienes están enganchados, por ejemplo, a la heroína. Es algo triste y siento que la serie le abrirá los ojos a mucha gente acerca de lo devastador que es este problema”, comenta.

Así como hace unos años decidió sumergirse de cabeza en el mundo forense con la franquicia de C.S.I. ahora el productor de 76 años quiso sumar un elemento más a su atención. “En ambos hay que resolver un crimen, pero en Hightown se tiene que evitar la propagación de un consumo ilegal”, recalca.



“También estamos brindado una visión general del sistema legal y la operación policial de un pueblo pequeño. Estamos mostrando personas dedicadas a resolver estos crímenes, incluso alguien como la protagonista,Jackie (Mónica Raymund), que está gravemente dañada, pero su corazón está en el lugar correcto”, finaliza.

CULTURA

EL TIEMPO