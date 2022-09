Oliver Sim, el bajista de la banda británica The XX, no les tiene miedo a las pesadillas. De hecho, mientras preparaba su más reciente producción musical como solista, aprovechó algunos de esos temores que asomaban cada vez que cerraba los ojos, para escribir un guion y convertirlos en Hideous, un cortometraje aterrador y lleno de contrastes que puede verse en la plataforma MUBI.

“La idea era contrastar algo un poco retorcido pero glamuroso; algo oscuro con un poco de luz. Hice un álbum que exploraba el miedo y la vergüenza (Hideous Bastard), pero no quise que fuera solamente algo pesado y triste, quería que tuviera algo de horror. El género no me asusta ya que soy una personalidad que necesita todo el tiempo explorar la fantasía”, dice Sim, en una charla con EL TIEMPO.



El corto conecta con una canción homónima y conmovedora acerca de lo que significa convivir con el VIH en el cuerpo. Una idea que potenció el desarrollo de este filme, que cuenta la historia de un músico famoso que se va transformando en un monstruo y se va alejando de una sociedad aún más rara que él y casi caricaturesca.

El cortometraje sigue a una estrella de la música que se convierte en un monstruo. Foto: Mubi

En Hideous, la mutación se ensalza con canciones, momentos dramáticos cargados de un surrealismo visual que parece de otro tiempo (finales de los 70 y algo de los 80) y una radical puesta en escena que recuerda a las películas de horror de bajo presupuesto, con las que el propio Sim creció y que adoró en su infancia. Las mismas que le ayudaron a lidiar con esa sensación de sentirse rechazado y de tener algunos conflictos en esa época por su homosexualidad. “El horror me ayudó a querer a veces mis propios temores y a tener más control sobre ellos. Lo que adoro de los monstruos y de personajes de ese género es que no encajaban y estaban furiosos con una sociedad que no los entendía”, recalca.

La producción mezcla música, drama y terror. Sim se inspiró en su vida y en algunos sueños. Foto: Mubi

Frente a las cámaras, aparece como el invitado de un programa de televisión que evoluciona como un confesionario de su vida, sus amores y de esa violencia que lo persigue y que lo lleva de víctima a victimario.



Es un viaje enloquecido de lentejuelas, puñaladas y atrocidades que terminan en redenciones cargadas de sentimentalismo. Cuenta, además, con la participación del cantante Jimmy Sommerville (The Communards, Bronski Beat) y fue dirigido por Yann González.



“Yann puede ser oscuro y brutal, pero no deja de lado un extraño sentido del humor que también se revela en la película”, asegura Oliver Sim, quien con The XX está acostumbrado a mutar en el escenario con su bajo, sus movimientos y su música. “Pero en esta película (no creo que haga más) me meto en las entrañas de quien soy”, concluye.

CULTURA

@CulturaET