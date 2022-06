El proyecto fue anunciado durante el Guadalajara International Film Festival y confirmado por HBO Max Latino América esta semana.



El nombre oficial del film es 'Batman Azteca: Choque de Imperios'. Con esta producción se marca la primera colaboración entre Warner Bros. Animation, Particular Crowd y Anima, este último es el estudio de animación mexicano.



Los realizadores sostienen que 'Batman Azteca' será una producción completamente mexicana que causa asombro entre los fanáticos de la saga, quienes esperan verla antes del lanzamiento de The Batman 2.



Parece que la estrategia de HBO Max está dirigida a aprovechar el seguimiento de sus audiencias y darles un tono más regional. Una idea innovadora en la adaptación de cómics.



Alejandro Díaz Barriga, experta en estudios mesoamericanos y la historia de México, hará parte de la producción, con esta participación los realizadores prometen una representación mexicana precisa y llena de detalles.



Esta no es la primera producción de Batman en América Latina. Ya hace un par de años se había lanzado la serie en audio 'Batman: Desenterrado', protagonizada por Alfonso Herrera. Su versión en inglés (la cual incluye las voces clásicas de Batman) en su momento se convirtió en el programa más escuchado en los últimos meses.



La sinopsis que hace HBO de la película

En la época del Imperio Azteca, Yohualli Coatl, un joven azteca, experimenta una tragedia cuando su padre y líder de la aldea, Toltecatzin, es asesinado por los conquistadores españoles. Yohualli escapa a Tenochtitlán para advertir al rey Moctezuma y a su sumo sacerdote, Yoka, del peligro inminente.



Usando el templo de Tzinacan, el dios murciélago, como guarida, Yohualli entrena con su mentor y asistente, Acatzin, desarrollando equipo y armamento para enfrentar la invasión española, proteger el templo de Moctezuma y vengar la muerte de su padre.



Aún no se confirma el elenco oficial de esta película animada, pero se espera que incluya a varios talentos nacionales.

