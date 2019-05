‘Aún evaluamos si demandamos o no a Netflix’: familia Colmenares

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, quien murió en extrañas circunstancias en el norte de Bogotá en octubre del 2010, le dijo a EL TIEMPO que aún la familia y sus abogados no descartan una posible demanda contra la plataforma de streaming Netflix por la serie que se estrenó el viernes pasado.

“Nosotros no permitiremos que se enriquezcan con el crimen de mi hermano (…) evaluamos si demandamos o no a Netflix”, señaló. Pero fue tajante en decir que su familia no hubiera dado el permiso para hacer la serie.



Jorge, quien asumió el rol de representante de su familia, papel que durante años fue de su padre, Luis Alonso, asegura que fue “muy difícil” devolverse casi nueve años y recordar todo lo que sucedió en la noche de la madrugada del 31 de octubre en el caño El Virrey. “El actor que hace de mi hermano es muy parecido a él”, dice.



El joven abogado rosarista sostiene que la serie tiene verdad y ficción, y lo que le sorprendió es que retrataran hechos que solo pocos de su familia conocían. Además, dijo que la serie recogió aspectos verdaderos del expediente judicial del caso y también hay escenas que nunca sucedieron en la realidad.



Una de ellas, dice, es que su mamá, Oneida, le regaló el disfraz de diablo para la Noche de Brujas. De hecho, cuenta Jorge, ella lo recriminó por ponerse ese disfraz, pues iba en contravía de las creencias religiosas. Tampoco fue verdad que llevaran el cuerpo de Luis Andrés en un campero por una carretera destapada hacia Villanueva, La Guajira, de donde es oriunda la familia Colmenares.



“Mi madre es muy creyente. Por eso esas cosas que aparecen ahí de brujería y demás, no es cierto”, dice Jorge. Sin embargo, sostiene que Oneida “siempre ha tenido una relación espiritual con mi hermano”. Agrega que las escenas en las que le servía el plato a Luis Andrés no son ciertas. “Por esos días, cada uno se iba a su cuarto a pasar el duelo”, afirma.

Sobre los testigos falsos señala que en este tema no tiene nada que ver su familia. “Nosotros solo queremos saber quién mató a mi hermano”, dice. Sobre el entonces fiscal Antonio González afirma que fue quien le dio fuerza al caso, después de que el primer fiscal no había creído que había algo más que un accidente. Del fiscal González señala que es ficción la imagen que muestran de “que era un hombre solitario”.



Asegura que él y sus abogados enviaron hace dos semanas al Tribunal Superior de Bogotá un memorial en el que solicitan información de por qué el proceso de apelación contra Laura Moreno y Jessy Quintero, absueltas en una primera instancia, no se ha movido en los últimos dos años.



Sobre su futuro, Jorge Colmenares anunció que busca el aval del Centro Democrático para aspirar al Concejo de Bogotá.



EL TIEMPO​