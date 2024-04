‘Hermanas’, un retrato sobre la intimidad de las conversaciones entre mujeres

Las conversaciones entre mujeres son un viaje a la intimidad, a las experiencias más personales llenas de dicha o de dolor. Se convierten en espacios de reafirmación y de compañía, porque seguro lo que vivió una es el espejo de la realidad de otra.

Podría decirse que son terapias gratuitas, que calman el corazón y el deseo, ayudan a aterrizar y a entrar en perspectiva y a encontrar verdades y certezas. La directora Paola Ochoa desde pequeña estuvo inmersa en ese tipo de conversaciones, especialmente en los tiempos de vacaciones cuando viajaba con su familia.

Mientras su hermano y primos (todos hombres) jugaban, su entretenimiento era sentarse con su mamá María Teresa y sus tías (Gloria, Martha y Mary) para escucharlas. Y cuando tuvo que pensar en un proyecto para graduarse de la maestría de Cine Documental en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York no dudó qué quería hacer.

De ese proyecto nació Hermanas, su ópera prima que se estrenó el jueves en salas de cine del país. En entrevista con EL TIEMPO, Ochoa cuenta más sobre la cinta, el amor y el desamor que fueron constantes en las conversaciones de sus tías.

Compartir Paola Ochoa es comunicadora y periodista de la Universidad del Valle con maestría en cine documental de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Foto:Cortesía

¿Por qué eligió grabar a su familia?

Para mí surge de una curiosidad y fascinación por escuchar a las mujeres de mi familia. Era la única prima mujer. Tengo puros primos y mi hermano. Y mientras ellos se iban a jugar, yo me quedaba escuchándolas. Muchos años después surge la idea en el marco de mis estudios de maestría de cine documental. Recordé esos momentos de conversación y decidí explorar a partir de las mujeres de mi familia la intimidad que compartimos las mujeres cuando conversamos entre nosotras y no hay hombres alrededor.

¿Tuvo que convencer a su mamá y tías para hacer esta película?

Convencerlas no fue difícil. Mi familia es muy unida y dispuesta a colaborar unos con otros. Mis tías siempre pensaron en la película como una tarea de la universidad. Por la naturalidad del rodaje, ellas se olvidaron de la cámara e hicieron lo que normalmente hacen, que es conversar. Eso sí, no se imaginaron que iban a verse en la en la pantalla grande. Eso ha sido nuevo para ellas.

¿Se les propuso algún tema disparador para el documental?

No. Cuando empiezo a grabar, me doy cuenta de que el tema del amor y el desamor es muy recurrente en sus conversaciones y en mí. Así como ellas terminaron hablando de eso, yo creo que también lo estaba buscando con mis preguntas. Aquí propongo una mirada muy femenina.

¿Esos temas salían a relucir cuando estaban con sus primos? ¿Siente diferencia entre las conversaciones que participaba con ellas y las de sus primos?

No podría responder por las conversaciones entre hombres, pero sí he percibido que, cuando quedamos solo las mujeres en un espacio de conversación, salen a relucir ciertos temas que quizá no nos atrevemos a hablar en presencia de los hombres. Eso era lo que quería mostrar en la película, independientemente de que las mujeres sean hermanas. Para mí el título de Hermanas va más allá de la relación de sangre, porque habla también de una hermandad que compartimos las mujeres a través de la amistad, las relaciones de afecto o simplemente porque vivimos experiencias que nos acercan sin importar los vínculos de sangre.

La película no sería tan fluida si una persona extraña a la familia la hubiera hecho, pero ¿fue importante también que fuera mujer para generar esa intimidad?

Yo creo que sí. Me pensé muy bien cómo iba a ser la estrategia con el equipo. Una de las decisiones fue tener un equipo humano lo más pequeño posible. Y para conservar esa intimidad entre mujeres conformamos un equipo solo de mujeres para el rodaje. En las otras etapas sí tenemos participación de otras personas. En la dirección y dirección de fotografía estuve yo, y en el sonido estuvo Paula Náñez, que también es una gran amiga de la universidad que mi familia conocía. Para mí era importante contar con alguien que no fuera totalmente desconocido para no romper las dinámicas normales de ellas.

Luego de grabar y lanzar la película, ¿con qué conceptos del amor y desamor se queda?

Quedan muchas preguntas personales. Aunque hablo de las historias de cada una, estas me hacen reflexionar sobre mi propio camino y lo que pienso de las relaciones de pareja en mi vida. Algo que me queda y pueden ver en la película es que el amor no es solo el de pareja. El amor es una idea mucho más amplia.

Conociendo esas historias, ¿tiene las herramientas para romper ciclos en su familia?

Sí ha sido sanador y ha ayudado a romper ciclos de cosas que siento que eran normales en otros tiempos.

¿Y ¿cómo recibieron sus primos la película?

Con mi familia tuvimos una proyección especial. Tenía miedo y curiosidad sobre cómo iban a reaccionar. Pero fue una de las proyecciones más bonitas porque salimos de ver la película a hablar en familia. Identificamos todos los momentos difíciles que vivimos y entendimos desde las perspectivas de nuestras tías y madres esas situaciones. Ellos identificaron comportamientos en sus papás que no quieren repetir. Hermanas no es solo una película para mujeres, a pesar de que sus protagonistas son mujeres. Es para toda la familia.

¿Por qué el viaje a Palestina, Caldas, el pueblo de sus abuelos?

Me imaginaba que volver al pueblo de los abuelos iba a servir para detonar recuerdos de ellos y de su relación. Aunque mis tías y mi mamá hablaron de sus propias relaciones, en principio ellas tenían una idea del amor por mis abuelos, que estuvieron casados hasta que murieron. Quería conocer un poco ese origen, escucharlas recordar a mis abuelos.

La historia más importante, quizás, es la de su mamá con su papá. Y en cierto momento usted, que venía haciendo la voz en off, aparece en cámara. ¿Por qué?

No fue algo preparado, sino del momento. Siempre quise estar fuera de la película y que ellas fueran los personajes centrales, pero en ese momento sentí la necesidad de hablar con mi mamá y lo hice sin saber si eso iba a estar en la película.

En esa conversación usted fue muy insistente con ella, ¿qué buscaba que le dijera su mamá?

Hay eventos que son duros en las familias y para mí lo fue la separación de mis papás. Yo tenía mi propia versión de ese momento. Quise entender las experiencias de ella que no coincidían del todo con las mías. Cada una tenía una perspectiva desde su lugar, ella como mujer y esposa, y yo como hija. Para mí esa conversación fue una gran lección que me dio mi mamá, que la vida pasa y no hay que quedarse con lo malo.

¿Qué mensaje quiere que le quede a la gente tras ver la película?

Más que mensaje me gustaría que la película detone preguntas y conversaciones con las propias familias. Es una película que una mamá debería ver con sus hijos para luego hablar de temas que no se abordan todos los días, pero que son importantes para sanar.

¿Dónde ver la película?

- Cali: Cinemateca Museo La Tertulia

- Bogotá: Cinemateca de Bogotá

- Barranquilla: Cinemateca del Caribe

- Pereira: Cine con Alma y Cámara de Comercio de Pereira

- Valledupar: Marines Films

- Manizales: Cinespiral y All Cine

- Medellín: Cinema Procinal Las Américas y Museo de Arte Moderno (Mamm)

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

X: @nataliatg13