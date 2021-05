Henry Cavill estará en nueva versión de la película 'Highlander'

Henry Cavill ha dado que hablar mucho por estos días. Lo han perseguido por su nueva nueva novia; fue descartado para seguir interpretando a Supermán en las películas de DC Cómics y hasta está sonando para trabajar con Marvel (la competencia) en un nuevo proyecto de superhéroes.

Pero lo que más ha llamado la atención, es que el actor británico será parte de una nueva versión de la famosa película Highlander de 1986, que protagonizó Christopher Lambert y Sean Connery y que es gratamente recordada por los fanáticos de la banda de rock Queen, ya que su canción Princes of the Universe, fue su banda sonora.



“¡Noticias muy emocionantes hoy! He sido fanático de Highlander desde que era niño. Desde las películas en sus 80, Queen impregnó gloria al programa de televisión con un actor que se parecía notablemente a uno de mis hermanos. No ser tímido con las espadas y tener un director tan talentoso como Chad Stahelski (recordado por John Wick) a la cabeza, esta es una oportunidad como ninguna otra”, compartió el actor emocionado y que ya ha tenido experiencia en aventuras de guerreros gracias a la serie The Witcher.

“Profundizar en la narración de franquicias con todas las herramientas a nuestra disposición hará de esta una aventura que yo nunca olvidaré. Y como puede ver en las imágenes, últimamente he estado sumergiéndome en algo de mi herencia escocesa”, agregó el actor acerca de esta saga de guerreros inmortales que luchan a través de diferentes épocas de la historia y que solo pueden morir si se les corta la cabeza.



En este momento, aún no se conoce ni la trama ni otros actores que harán parte del proyecto.



