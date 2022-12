El gigante Amazon llevará a la pantalla el universo bélico de 'Warhammer 40.000' (o Warhammer 40K como lo conocen sus seguidores), la popular serie de miniaturas de ciencia ficción creada por la compañía británica Games Workshop Group.



Amazon hizo público este viernes el "acuerdo de principio", sin develar el costo del contrato ni otros detalles, pero sí que uno de los principales actores que participará en el proyecto será Henry Cavill, que entre otros papeles ha encarnado a Superman.



Los medios dan por hecho que será una serie, aunque también podría tratarse de una sola película.



Games Workshop ha indicado, por su parte, que está buscando a escritores para desarrollar los guiones, aunque precisó que quedan muchos detalles por cerrar en ese contrato, pero tras el anuncio sus acciones en la Bolsa de Londres, donde cotiza, subieron un 15 %, según el portal CNBC.



'Warhammer 40K', que tiene legiones de fans que se reúnen en citas para participar en batallas según unos códigos muy precisos, es descrito por Games Workshop como "un escenario del futuro lejano, donde la humanidad se encuentra al borde de lo que puede ser su futuro más brillante o el más oscuro", y en él abundan "traidores guiados por la ambición, imperios alienígenas o dioses malvados".



Con su experiencia al haber producido la ambiciosa serie de "El Señor de los Anillos", Amazon da ahora un paso más en la batalla de contenidos que mantiene con otras grandes plataformas como Netflix y HBO.



EFE