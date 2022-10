El actor británico Henry Cavill confirmó que volverá a dar vida a Superman en la gran pantalla, después de aparecer en un breve cameo al final de la película 'Black Adam'.

Cavill explicó en un video subido a su perfil de Instagram que había decidido esperar a que pasara el fin de semana de estreno del filme para que los fans pudieran verlo sin arruinar la sorpresa.



"Ahora que muchos lo han visto, quiero hacerlo oficial: Estoy de vuelta como Superman", anunció.



El actor, de 39 años, no dio más detalles sobre su regreso a la piel del conocido superhéroe y tan solo publicó una foto enfundado en su emblemático traje con el mensaje: "Una pequeña muestra de lo que llegará, amigos. Gracias por su paciencia, será recompensada", añadió Cavill.

Aunque el estudio Warner Bros., propietario de la franquicia DC Comics, no ha confirmado ningún proyecto sobre Superman, durante los últimos años se han intensificado los rumores y las especulaciones sobre una nueva película centrada en el personaje.



De hecho, durante la promoción de Black Adam, su protagonista, el actor estadounidense Dwayne Johnson, no ha parado de insinuar que le gustaría ver un combate entre su personaje y Superman.



Cavill debutó como Clark Kent/Superman en 2013 con 'Man of Steel', para continuar con el personaje en 'Batman v Superman' (2016), 'Justice League' (2017) y 'Zack Snyder's Justice League' (2021).

Tras esas apariciones, el actor se centró en proyectos como 'The Witcher' o 'Enola Holmes', aunque nunca ocultó su deseo de volver a la franquicia DC Comics.



Warner Bros. está tratando de relanzar su franquicia de superhéroes después de la acogida irregular de títulos como 'The Suicide Squad', 'Justice League' y 'Birds of Prey'.

Su última apuesta es 'Black Adam', protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por el español Jaume Collet-Serra, que recaudó 67 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos, a pesar de las críticas negativas.



El filme, cuyo presupuesto estimado ronda los 200 millones de dólares, fue la primera opción en los cines estadounidenses pero su recaudación quedó lejos de otros lanzamientos recientes de la competencia como 'Thor: Love and Thunder' (144 millones de dólares) y 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness (187 millones).



