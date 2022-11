‘The Witcher’ se ha convertido en una de las series más vistas en la historia de Netflix. Tan solo a 28 días de haber sido estrenada su segunda temporada en enero de 2022, ya contaba con más de 462 millones de horas de visualización en espectadores de todo el mundo; posicionándose en el octavo lugar de las producciones más apetecidas de la plataforma.



(Siga leyendo: Llega a los cines la delirante ‘Rebelión’ emocional de Joe Arroyo).

Sin embargo, el pasado fin de semana los fanáticos de 'Geralt de Rivia' recibieron una pésima noticia al ser anunciado que Henry Cavill, actor británico que le daba vida al personaje, abandonará su papel y en su reemplazo llegará Liam Hemsworth.

Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto de monstruos y aventuras, pero voy a dejar mi medallón y mis espadas para la cuarta temporada. FACEBOOK

TWITTER

El anuncio lo ha hecho el mismo artista en su perfil personal de Instagram en el que dejó un emotivo mensaje y disculpas para toda la audiencia por el inesperado mensaje.



"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto de monstruos y aventuras, pero voy a dejar mi medallón y mis espadas para la cuarta temporada. En mi lugar el fantástico Liam Hemsworth tomará el mando del Lobo Blanco", dice Cavill en su post.



“Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con orgullo, por el tiempo dedicado a encarnar a Geralt y me muestro entusiasta por ver la versión de Liam de este fascinante personaje”, agregó.



Por su parte, Netflix también ha informado a sus seguidores a través de sus plataformas digitales sobre el cambio actoral que presentará la serie: "Aunque la temporada 3 de la serie aún no se ha estrenado, y ya ha sido renovada para una cuarta, habrá un cambio en el futuro. En la temporada 4, Liam Hemsworth será el nuevo Geralt de Rivia, un papel interpretado por Henry Cavill durante las tres primeras temporadas".



(También: ¿Cuál es la película más terrorífica de todos los tiempos?).

¿Por qué Cavill no sigue en la serie?

Se ha especulado mucho al respecto, pero aún no se tiene una idea clara sobre la salida de Henry Cavill de ‘The Witcher’, aunque algunos internautas han manifestado que su agenda actoral en el mundo del Universo de DC Comics, donde interpreta a Superman, le impide seguir realizando su papel como ‘Geralt de Rivia’.



No obstante, como bien se dijo anteriormente, el británico seguirá interpretando al ‘Lobo Blanco’ en la tercera temporada, que será estrenada para el verano del 2023. De ahí en adelante será Hemsworth, quien encaré al personaje principal.



(Lea: Jeff Bridges regresa en 'The Old Man' después de superar el cáncer).

¿Quién es Liam Hemsworth?

Liam Hemsworth es mundialmente famoso por haber interpretado a 'Gale Howthrorne' en la saga de ‘Los Juegos del Hambre’, además estuvo casado con Miley Cyrus entre 2018 a 2020, luego de casi diez años de altibajos, que terminaron por fracturarse poco antes del inicio de la pandemia.



Así mismo, también es conocido por ser el hermano de Chris Hemsworth, quien interpreta a 'Thor' en el universo cinematográfico de Marvel.



(Le puede interesar: Tim Burton habla de su 'Miércoles' Addams: 'Yo también me sentí marginado').

Más noticias

Halloween: películas de miedo prohibidas por ser demasiado aterradoras

Bogoshorts: estos son los cortos seleccionados

Ricardo Darín: ‘La justicia existe, tarda, pero llega’

Tendencias EL TIEMPO