‘Realmente todos decimos millones de mentiras en el día’

Cuando se tiene a dos pesos pesados de la actuación y el talento, es fácil que una historia sencilla y sin muchas sorpresas se pueda desenvolver sin peligrosos contratiempos.

A veces, el carisma de los protagonistas consigue que la audiencia pase un buen rato que, en otras circunstancias o con otros personajes, sería un poco más complicado.

Así se puede definir la experiencia cinematográfica que deja El buen mentiroso, un duelo o, mejor, una amable convivencia actoral entre Helen Mirren (La reina) e Ian McKellen (El señor de los anillos), quienes terminan atrapados en una intriga que comienza muy intensa y va dando paso a extraños giros en su trama. Un ejercicio que ellos controlan con la facilidad que les dan sus años y aventuras en la actuación.

El buen mentiroso, que se encuentra en las salas de cine del país, se centra en Roy Courtnay (McKellen), un estafador que conoce a una viuda adinerada, Betty McLeish (Mirren), y lo que parece ser el sustrato perfecto para una nueva receta de engaño y traición toma un rumbo más cercano a la emoción y el amor.



El abrupto cambio de planes que propone el destino lleva a los protagonistas a desarrollar una empatía que no estará exenta de riesgos.



Una mentira sobre otra configuran una trama de fácil digestión que a su vez consigue un sabor especial gracias al trabajo de sus protagonistas, que le imprimen un grado de sofisticación y picardía para mantener a flote una historia que recalca un elemento de belleza y detalle más en su forma que en su fondo.



La tensión y el suspenso radican en la premisa básica según la cual nada es lo que parece, y eso lleva a romper algunas reglas en aras de causar sorpresa.



Precisamente, un elemento que la propia Helen Mirren reconoció como esencial para entregarse de lleno al proyecto.



“Esas son las películas que me gustan: aquellas en las que no puedes ver lo que está por venir y las que no te revelan desde un principio lo que le va a pasar al personaje (...). Soy de las que pasan y pasan canales en mi televisor y cuando encuentro un buen thriller, me quedo con él, lo veo y me lo repito una vez y otra vez”, reconoce la actriz en una entrevista en el marco de la promoción de El buen mentiroso.

La vida oculta

Otro elemento esencial que se aplica a su papel de Betty McLeish es la capacidad de no revelar todas las texturas de su vida y de tener una parte oculta que poco a poco se va descubriendo en la narración.



“Todos tenemos una vida privada, al igual que una familiar y, si se quiere, una laboral, por ello es inevitable que no se viva o se guarden secretos”, argumenta.



En su opinión, “somos unas criaturas muy complejas, y todos somos mentirosos, quiero decir, tratamos de no serlo, pero realmente todos decimos millones de mentiras en el día”, comentó. En el caso de Betty, explica que hay mucha inteligencia, decencia y empatía que se correlacionan con un poder más grande.



“Lo que me gusta es que ella no está a un costado de la historia, no es una espectadora, como pasa a menudo con los personajes de una edad mayor; ella evoluciona con la trama, y eso también fue algo fundamental para que yo accediera a estar en la película”, agrega la actriz de 74 años.

Lo anterior sumado a unos elementos que siempre van a estar en conflicto en la naturaleza humana: la confianza y la capacidad de engañar.



“Yo soy muy confiada. Mi esposo se enoja mucho ante esa característica que tengo, pero me parece que es una manera mucho más placentera de vivir la vida sin sospechar tantas veces de la gente y sus motivaciones, que es agotador. Pero, claro, las personas son muy decentes hasta que algo las lleva a convertirse en monstruos”, finaliza Helen Mirren.

