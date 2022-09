La muerte de la Reina Isabel II ha generado una serie de reacciones para conmemorar su vida y recordar capitulos de la misma.



Uno de ellos, la serie de la plataforma Netflix, 'The Crow', que en cuatro temporadas (40 capitulos), retrató la vida de la realiza a través de la vida de Isabel y su familia.



Netflix, tiene lista la quinta temporada 'The Crown' la cual se estrenara el 22 de noviembre y se concentrará en la vida de la Reina como adulta mayor, quien será encarnada en la actriz Imelda Staunton.



El lanzamiento de la serie en 2016 detallaba la historia asi: “Dos casas, dos cortes, una corona. Cada temporada trata las rivalidades políticas e intrigas personales durante una década del reinado de Isabel II y explora el delicado equilibrio entre su vida privada y la vida pública".



Y la producción añadió, "la primera temporada comienza con una princesa de 25 años que se enfrenta a la abrumadora tarea de dirigir la monarquía más famosa del mundo, al mismo tiempo que forja una relación con un dominante Primer Ministro curtido por la guerra: Winston Churchill”.



Fue tal la inversión de la plataforma, que 'The Crown' se considera como la serie más cara de la historia.

Se desdibujo a la familia real

Tobias Menzies en una escena de The Crown, en el papel del Duque de Edimburgo. Foto: Netflix

Y si bien en la historia, se describen intrigas, romances, infidelidades y contiendas políticas, la familia recibió las primeras temporadas con agrado, aunque hay que aclarar que nunca dieron su aprobación o colaboraron con la realización de la serie.



De hecho, lo que motivo el disgusto de la Reina Isabel fue la cuarta temporada, justo en la que se toca la relación de Lady Di con el Principe Carlos; la cual calificó como exagerada y demasiado dramática y así lo hizo saber una persona cercana a la familia real en una delaración al diario británico Sunday Express.



La Reina, consideró que se había desdibujado la familia y su interacción como núcleo, de hecho, el exsecretario de prensa de la reina, Dickie Arbiter, aseguró que la soberana estaba “molesta por la representación que se dio de su familia en la nueva temporada”.

