La actriz Uzo Aduba entra a terapia por una serie de HBO

En el 2008 Gabriel Byrne protagonizó In Treatment, una serie en la que interpretaba a un psicoanalista en pleno ejercicio con sus pacientes. En su consultorio, frente a frente lidiaba con los conflictos, traumas y problemas de personas y planteaba un retrato más aterrizado de un trabajo profesional antes y algunas veces caricaturizado o impostado. La producción fue un éxito y hasta tuvo una conexión especial con Colombia, ya que el director Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez) hizo parte de la serie. Trece años después, la historia regresa a la pantalla, pero ahora protagonizada por Uzo Aduba, en el papel de la doctora Brooke Taylor.

Este In Treatment da la sensación de no estar a la sombra de su predecesor y sus primeras imágenes demuestran que también hay cambios de forma y de fondo, que aseguran una identidad propia a la producción que sería la cuarta temporada. Se estrena el 23 de mayo a las 8 p.m. por HBO e irá los domingos y lunes.



Tras una carrera imparable en el que brilló en series como Orange is the New Black, Miss America o la cuarta temporada de Fargo, Aduba asume el poder en este reto actoral, como ella lo llama; consigue ser tan profunda y a la vez humana en su rol de la doctora Taylor, que lidia con otras dinámicas en la rutina de su trabajo.



Las consultas son ahora en Los Ángeles y no en Nueva York y ya no hay esa interacción en un consultorio, sino en la casa de Taylor, lo que la lleva a plantear muy bien el espacio profesional del laboral, en un ejercicio ya común en estos tiempos del covid-19.



“Creo que también hay algo que decir sobre los pacientes que vienen en la casa de un terapeuta. Hay una cara que los terapeutas usan cuando están tratando y una especie de máscara que los protege del juicio y cualquier tipo de sentimiento que el paciente pueda interpretar que están recibiendo un oído compasivo y abierto. Y creo que esta es solo una de las formas en que usa y presenta su máscara, pero aprenderá más a medida que avanzan los episodios”, explica Azubo en una charla virtual en la que participó EL TIEMPO.

Una escena de In Treatment Foto: HBO

Aunque tiene mucha experiencia, la intérprete reconoce que esta aventura fue una de las más exigentes de su carrera. “Los actores de este programa son absolutamente increíbles. Son feroces. Son dinámicos. Están matizados. Son fuertes. Simplemente brillan intensamente. Y sientes que tienes la oportunidad de sentarte en la primera fila para verlos simplemente ser impresionantes, no solo con su actuación, sino también con el nivel de preparación que aportan a su actuación, y las distintas dinámicas que aportan a sus larguísimos discursos que tienen que preparar. Esa es mi parte favorita porque lo hacen con mucha energía”, agrega emocionada la actriz.



Para Jennifer Schuur, la guionista de la serie, la idea siempre fue tener un equilibrio entre el legado que dejó en la televisión y sus nuevos alcances en el 2021. “Queríamos asegurarnos de que nuestras prioridades fueran honrar la versión del 2008, pero también de que la estábamos haciéndola sentir contemporánea; con un elenco más diverso. Ahora tenemos la oportunidad de revelar situaciones y realidades de nuestro tiempo (…) Tenemos movimientos de justicia racial, hablamos de masculinidad tóxica y otros temas que son parte de la discusión actual”, comenta. Sumado al hecho de desestigmatizar la terapia y a quienes la necesitan.



“Lo que mi personaje busca es su experiencias e historia para llegar a sus pacientes, su manera de abordar cada caso y las diferencias entre una sesión y otra”, agrega Uzo Aduba.



La terapeuta tiene una una nueva manera de relacionarse con sus pacientes. Foto: HBO

La serie, que tendrá una temporada de 24 episodios y cuenta con la participación de Joel Kinnaman, Anthony Ramos, Quintessa Swindell, John Benjamin Hickey y Liza Colón-Zayas, entre otros, ha recibido críticas positivas.



“En gran parte, justifica su propia existencia gracias a la interpretación de Aduba, que está demostrando que es una de las actrices más importantes del siglo XXI”, escribió Daniel D'Addario en Variety.

En el mismo tono Candice Freerick de TV Guide definió la serie como “una inquebrantable investigación de quienes somos, realmente, cuando nos obligan a sentarnos con nosotros mismos. Una introspección que siempre ha sido necesaria, pero que es especialmente verdadera para el público de hoy”. Sin embargo, para Brian Tallerico de The Playlist, la serie original era vulnerable y verdadera. “Esta nueva carece de esa autenticidad”, dice.

