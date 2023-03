De esta espiral inflacionaria mundial no se salvan ni las plataformas digitales. HBO, plataforma que está pasando la exitosa serie 'The last of us', envió una carta a sus suscriptores en la que se les informa que se realizará un incremento del costo mensual.



Según su página, en este momento las suscripciones a al servicio HBO Max se encuentran establecidas en 52.900 pesos, por tres meses; 169.900 pesos, por un año, y 19.900 pesos, por un mes.

En su mensaje a usuarios mexicanos, la plataforma que pasa reconocidos productos como los de DC Cómics y 'Juego de tronos', entre otros, informa que el nuevo costo mensual se ubicaría en 179 pesos mexicanos.



(Lea además: The Last of Us, ¿es un experto?, ¿quiere conocerla? Responda este test)



Así las cosas, al hacer el cambio con pesos colombianos, el nuevo precio de la mensualidad en Colombia rondaría los 47.000 pesos.



Vale recordar que HBO ha estrenado en los últimos meses dos exitosos productos: 'The last of us' y 'The House of Dragon'.



Luego del final de 'Game Of Thrones', la serie 'House of The Dragon' se convirtió en una de las más esperadas del año.



Esta es una obra basada en algunos apartados del libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin. La serie tendrá en total 10 episodios, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen.



El drama está protagonizado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.



Por su parte, 'The last of us' comenzó acaparando la atención de la audiencia con fuerza en este 2023.



(Le puede interesar: ‘Velma’: la historia de la amiga de Scooby-Doo que ahora vende drogas)



La serie ‘The Last of Us’ está basada en el videojuego homónimo de género posapocalíptico, o distópico, desarrollado por Naughty Dog y Sony Computer Entertainment. La trama sigue la historia de ‘Joel’ y ‘Ellie’, un hombre atormentado por los recuerdos dolorosos de su pasado y una niña que nació en un mundo en el que la humanidad fue infectada por un hongo mutado del género Cordyceps que convierte a los seres humanos en caníbales.