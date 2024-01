HBO y George R.R. Martin preparan tres series animadas basadas en ‘Game of Thrones’

En 2024 se cumplirán cinco años desde que se transmitió el último capítulo de la serie épica de fantasía ‘Game of Thrones’, basada en el libro mejor vendido de la serie ‘A Song of Ice and Fire’, de George R.R. Martin.



(Lea también: Por qué el autor de 'Game of Thrones' demandó a los creadores de ChatGPT; ¿prosperará?).



Aunque los eventos del último episodio dejaron a muchos fanáticos de la serie de HBO con un mal sabor de boca, ‘Game of Thrones’ sigue siendo la obra audiovisual favorita de muchas personas en todo el mundo. Aún tiene buenos números en los cuadros de HBO Max, y las camisetas, pines, figuras de acción o cualquier otro tipo de mercancía relacionado con ella es siempre un éxito en las convenciones de ‘geeks’.

Y es que para el alivio de sus seguidores, las historias del universo de ‘Game of Thrones’ todavía no han acabado, pues George R.R. Martin sigue escribiendo ‘Vientos de invierno’, entrega que tenía un lanzamiento estimado en 2016, pero que ha sufrido múltiples retrasos.



Pero aunque aún no hay una fecha para que el libro salga al mercado, R.R. Martin ha anunciado en su web que tiene planeado realizar tres series de animación con HBO, ambientadas en Poniente, uno de los continentes del ‘Mundo Conocido’, donde ocurrieron los eventos de ‘Game of Thrones’.

(Relacionado: Actor de ‘Game of Thrones’, devastado ante la muerte de su pequeña hija).



Según publicó en el blog ‘Not a blog’, de su web georgerrmartin.com, “HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados, ambientados en el mundo de ‘Song of Ice and Fire’. Ninguno tiene luz verde todavía, pero creo que estamos cerca de dar el siguiente paso con un par de ellos”.



“Cuando la última ronda de desarrollo empezó hace un par de años, teníamos cuatro ideas para series animadas, con personas increíblemente talentosas abordo. Las escribimos, pero dos de los proyectos fueron archivados”, agregó.



“Los otros dos proyectos continuaron su trabajo a buen ritmo, y adicionalmente cambiamos ‘Nine Voyages’, la serie acerca de los legendarios viajes del lago Snake, para hacerla animada en vez de en ‘live action’”. R.R. Martin argumentó que hacer el proyecto en ‘live-action’ habría requerido un presupuesto enorme, pues demandaba construir un nuevo puerto cada semana, por lo que tanto él como los productores estuvieron de acuerdo en que el mundo de la animación potenciaba las posibilidades.



(De interés: 'La casa del dragón 2': revelan el título del primer episodio de la nueva temporada).



“¿Alguno de ellos llegará al aire? ¿Sucederá? No se puede saber. Nada es seguro en Hollywood. Pero si sucede, con uno, dos o con los tres, espero que podamos hacerlos tan hermosos y agarradores como ‘Blue Eye Samurai’”, concluyó el escritor en su publicación.

Cabe recordar también que el spin-off ‘House of the Dragon’, estrenado en 2022, ya prepara el lanzamiento de su segunda temporada en HBO Max, por lo que los aficionados al universo de R.R. Martin pueden esperar en los próximos meses mucho contenido relacionado con su serie favorita.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Oración para pedir que todo salga bien en un juicio oral o un asunto legal

El iPhone 14 Pro Max fue el celular más vendido en el mundo el 2023

Selena Gómez está próxima a lanzar su más reciente álbum: 'Espero que suene muy feliz'