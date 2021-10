HBO quiere hacer una precuela de ‘Los Soprano’

La compañía WarnerMedia, propietaria de HBO, quiere rodar una serie a modo de precuela de Los Soprano, considerada por gran parte de la crítica como una de las mejores ficciones televisivas de la historia.



La consejera delegada (CEO) de WarnerMedia, Ann Sarnoff, dejó entrever en una entrevista con el portal Deadline que están negociando esa idea con el creador de la serie original, David Chase.

“Estamos hablando sobre una nueva serie, relacionada con Los Soprano y en HBO Max”, dijo la ejecutiva.



Chase ha explicado en numerosas entrevistas que está interesado en volver a escribir sobre Los Soprano, pero solo para imaginar posibles precuelas, como ya hizo con el largometraje The Many Saints of Newark.

(Tal vez quiera leer: La peor pesadilla de la estrella de Hollywood Alec Baldwin)



La película, estrenada hace unas semanas en cines y en HBO Max, cuenta la infancia y adolescencia de Tony Soprano, el protagonista de la serie.



Al parecer, a la compañía le gustó el resultado de la cinta y quiere presentar nuevas ficciones relacionadas con esta trama.



Sin embargo, el mes pasado el propio Chase dijo en una entrevista que solo quería trabajar para la gran pantalla y no tenía intención de volver a la televisión, al menos por ahora.



The Many Saints of Newark fracasó en su estreno en cines con solo 5 millones de dólares recaudados en Estados Unidos, aunque se lanzó también por televisión a través de la plataforma HBO Max y parece que allí sí que ha renovado el interés por Los Soprano.

(Le puede interesar: Wilson Díaz y su colección de reflexiones en La Tertulia)



“Ha elevado la franquicia completa de Los Soprano de una manera nueva. No puedes medir su rendimiento solo por la recaudación en taquilla”, aseguró Sarnoff.



Los Soprano se estrenó en 1999 por HBO y se emitió hasta el 10 de junio del 2007.

Considerada una producción exitosa de la televisión por cable, cuenta la historia del mafioso Tony Soprano (James Gandolfini) en Nueva York y todo lo que tiene que enfrentar en su vida personal y en su organización delictiva para mantener el negocio a flote.



La esposa de Tony, Carmela (representada por Edie Falco), y su sobrino y protegido Christopher Moltisanti (Michael Imperioli) también forman parte importante de esta historia, que si las negociaciones siguen bien, tendrá un nuevo guion.

EFE

Otros temas que pueden interesarle: