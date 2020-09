'Patria', la serie que habla de sanar heridas del conflicto vasco

La producción de HBO que se estrena este 27 de septiembre (7 p.m.) habla de un conflicto brutal, pero lo cuenta desde otras miradas y dolores. La trama no esconde el sufrimiento, pero plantea otros sentimientos como la reconciliación.

'Patria' También ha causado mucha expectativa, aplausos y una que otra polémica más de forma que de fondo.



La producción, inspirada en la novela del mismo nombre de Fernando Aramburu, se lanza a contar una historia dolorosa, incómoda y catártica al tener como arco narrativo el conflicto vasco, que llevó a una confrontación en la que un nacionalismo radical arrastró a más de cinco décadas de violencia y ataques terroristas de la agrupación Eta, que se disolvió de manera total en mayo de 2018.



Le puede interesar: Los maestros del cine que se dejaron seducir por la televisión



La serie, producida por HBO (también en la plataforma HBO Go), no es un recorrido histórico o documental de los hechos que llevaron a esa confrontación, sino una mirada más intimista, a través de la ficción, y por tanto más cruda de las consecuencias de un choque ideológico y de fuerza brutal en dos familias que se mueven en los diferentes bandos que planteaba ese capítulo de la historia.



El terrorismo y esa capacidad que tiene para arrancar parte del alma se vislumbra en un drama sin concesiones que logra ser más que interesante para quien conoce el libro de Aramburu, como para quien se topa con esta historia por primera vez.



'Patria' se ubica después de octubre de 2011, pues fue en esa fecha que el grupo terrorista Eta anunció el cese definitivo de su actividad armada. En ese contexto y a lo largo de ocho capítulos, la serie muestra las vidas de Bittori y Miren, dos amigas que se distancian a partir de los bandos que se forjan en el País Vasco.

Escena de la serie española, que ya es considerada una de las mejores del año. Foto: HBO

La primera fue víctima de la violencia y tras un tiempo lejos de su tierra, decide encarar lo que le pasó y en ese proceso tendrá que lidiar también con contrastes muy fuertes y tomar decisiones que podrían llevar la discusión o la diferencia a terrenos más cercanos al perdón o a la tolerancia.Pero ese trayecto no será nada fácil.



La vida de Bittori y su familia cambia totalmente el día que Eta mata a su marido, Txato, en la puerta de su casa. Las relaciones con la familia de su amiga Miren (Ane Gabarain), cuyo hijo milita en el grupo nacionalista, sufren una herida mortal.



“Esta es una historia de ficción que recuerda situaciones reales. No sé si nace con enemigos o no, pero si es capaz de abrir un debate y generar controversias me doy por satisfecho. Ojalá ayude a la reconciliación en el País Vasco. Yo me dedico a contar historias y de lo que estoy convencido es que siempre es muy sanador contarnos historias unos a otros, porque es algo que nos obliga a posicionarnos en otro lugar y a romper fronteras y prejuicios, a acabar con ese dolor atrincherado durante años”, dijo en un artículo del diario El País de España Aitor Gabilondo, el autor de la serie.



También puede leer: 'Utopía': la serie que narra el complot del virus del fin del mundo



Sin embargo, 'Patria' ya ha generado polémica, especialmente por su marketing, pues semanas atrás salió el afiche oficial de la serie que mostraba, por un lado, a una mujer llorando sobre el cuerpo de su esposo asesinado por Eta, y al mismo tiempo se expuso el cuerpo de un joven aparentemente torturado por ser sospechoso de pertenecer al grupo terrorista.



Tras esta imagen, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) manifestó su malestar en una carta dirigida a HBO España en la que se consideró “inconcebible” el cartel de la serie porque intentó equiparar dos tipos de violencia y “manipular el verdadero relato del terrorismo en España”.



Incluso el mismo Aramburu, autor del libro en el que se basó la serie, calificó como un “desacierto” el afiche promocional, al considerar que “incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen”, señaló en su momento el escritor, aunque, aun así, hizo la salvedad de que la serie concuerda con su obra.

HBO se rectificó ante estos comentarios con el lanzamiento de un nuevo tráiler enfocado en las víctimas del terrorismo.

Bittori representa la afanosa búsqueda de la verdad. Foto: HBO

Las actrices Ana Gabarain y Elena Irureta (Miren y Bittori) también deslumbran por un trabajo frente a las cámara impresionante; sin caer en melancolías disfrazadas o tristeza exagerada.



Ambas revelan un dolor muy cercano y tan natural que no da pie sino para seguir sus historias y querer conocer todo el recorrido de su nuevo camino.



“Nos han hecho un regalo tremendo estos personajes con tantos registros, tan bien escritos y descritos. Hemos trabajado desde las tripas y la verdad, con mucho amor, dolor y corazón. Te remueve muchas cosas, con regresiones al pasado”, explicó Gabarain.

“Nos hemos zambullido en unas situaciones muy trágicas por las que habíamos pasado un poco por encima. Nos hemos visto dentro”, agregó Irureta en el artículo del diario español, durante el lanzamiento de la serie en la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde fue muy comentada y llorada.



La crítica también ha hablado y de hecho muy bien de la producción. “Un resultado magnífico, una adaptación tan creíble como apasionante de ese relato denso, terrorífico (...) la serie que más me ha gustado de todas las que se han realizado en este país”, escribió uno de los críticos de cine y televisión más agudos de España, Carlos Boyero.



Lo invitamos a leer: Actriz de 'Stranger Things' habla de su nueva película 'Enola Holmes'

Mientras que Luis Martínez, del periódico español El Mundo, la consideró como “una transcripción de la colosal novela tan fiel y emotiva como plana. (...) aleja cualquier matiz o riesgo, para centrarse en el más elemental dolor que afecta a todos y a todos condena”.



Realmente 'Patria' es una serie que no solo ahonda en un conflicto interno, sino que revela elementos y emociones que tienen asidero en cualquier contexto social. Habla de la amistad, el miedo, el dolor y la solidaridad. Además, es la primera producción de HBO Europa con participación de HBO Latinoamérica y es el primer paso a lo que será otro proyecto rodado en España que se llamará '30 monedas'.



CULTURA

@CulturaET