Eran las 2:40 de la madrugada del 9 de diciembre de 2001, cuando Michael Peterson llamó a la línea de emergencia 911 y dijo que su esposa, Kathleen Peterson, había caído por las escaleras supuestamente por estar ebria. Lo que parecía un accidente casero tras una velada familiar terminó dando paso a uno de los casos judiciales de mayor seguimiento de los medios de comunicación, que revelaron detalles de un tropiezo que terminó en una investigación por asesinato.

La historia de Peterson, que fue llevado a juicio y fue parte de un caso que tuvo más giros que cualquier episodio de C. S. I. o que bien podría haber inspirado a los creadores de canales como Investigation Discovery, es retomada ahora por HBO Max, que estrena este 6 de mayo los tres primeros episodios de una nueva mirada del tema, pero en formato de miniserie. Se llama The Staircase y cuenta con las actuaciones de Toni Collette y Colin Firth, este último en la piel de un Peterson que pasó de víctima a principal sospechoso.



Aunque fue un caso muy conocido en Estados Unidos y se amplificó con la producción de una serie documental que estaba disponible en Netflix, el guionista y realizador Antonio Campos (El demonio a todas horas) y Maggie Cohn (American Crime Story) no tuvieron miedo de acercarse al tema a través de la ficción. “El género, inspirado en un caso judicial de la vida real, suele basarse en cómo se desarrolló un suceso y quién fue el culpable, pero nosotros buscábamos que se entendiera mejor el caso a través de las relaciones familiares”, dijo Campos en una entrevista.





Los creadores se salen un poco de la narrativa tradicional de meterse en la tensión de los tribunales, la presentación de pruebas y los choques de la defensa o los fiscales por defender sus posiciones.



En este caso, se imaginan lo que los medios en su momento no podían registrar: la vida en familia y las dinámicas en su hogar, una mansión ubicada en el número 1810 de la calle Cedar en Durham (Carolina del Norte, EE. UU.).



No es un spoiler decir que Peterson es acusado y condenado, antes de pasar por cambios, decisiones sorpresivas y un desenlace que dejó a muchos en shock.



Eso hace parte de la narración y fortalece el impacto que tuvo en la sociedad estadounidense. Una familia perfecta, con un estilo de vida acomodado y un respetado escritor, queda atrapada en una pesadilla seguida en vivo y en directo cuando pasó.

“No queremos ‘contar la verdad de lo que sucedió’, sino poner en antecedentes al espectador para que entienda cómo fue posible que existieran dos posiciones tan opuestas: los que creían que fue un accidente y quienes señalaban a Michael Peterson como el asesino de su esposa. Porque, ¿qué es la verdad sino solo una interpretación de la realidad?”, reflexionó Maggie Cohn.



The Staircase está ambientada tres meses después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y dentro de una sociedad que aún recordaba la batalla legal que generó el caso del exjugador de fútbol americano O. J. Simpson, que fue acusado de matar a su exesposa Nicole Brown; por lo que existía una sensibilidad especial para que el caso ganara tanta atención.



Toni Collette, quien hace el papel de la víctima, definió la historia como “fascinante en términos de giros de guion”, aunque a la vez “muy trágica”. Para ella, el caso de Kathleen Peterson refleja bien “las distintas formas de violencia intrafamiliar y cuestiona el concepto socialmente establecido de lo que es ser buena madre. Me di cuenta de lo sola y estresada que se sentía antes de fallecer... Además del esfuerzo que hacía por mantener una relación desequilibrada”, agregó.

Colin Firth (centro) asume el papel del principal sospechoso en un caso que fue muy mediático en EE. UU. Foto: HBO Max

Recientemente, el actor Colin Firth aseguró que interpretar a Michael Peterson fue una experiencia única. “No estaba interesado en encontrar una manera de imitar sus gestos. Me dediqué a buscar códigos en su lenguaje corporal”. Parece la rutina de cualquier actor, pero el Peterson de la miniserie tenía que generar esa especie de confusión que despertó el original y que llevó a que muchos se preguntaran “¿será culpable?”.



The Staircase juega con lo que no se sabe del caso, explora las relaciones de los hijos de la pareja protagonista y sus reacciones ante las decisiones judiciales. “Aunque todos sabemos que en todas las familias ocurren cosas que no están bien”, dijo Collette.



*Con información de Efe

